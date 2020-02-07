Президент подписал указ о топливных картах. Зачем они нужны, как будем использовать

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Документом определено понятие топливной карты, порядок ее выпуска в обращение и использования в стране.

Как сообщает пресс-служба президента, такая карта представляет собой пластиковую карту, виртуальный электронный номер, микрочип, QR-код, штрих-код и иное программно-техническое устройство.

В документе прописано, что топливная карта законодательно выделена в отдельную категорию маркетинговых инструментов.

Такие инструменты не относятся к электронным деньгам. Они не требуют управления со стороны банков или иных финансовых кредитных учреждений.

Топливные карты предназначены для учета оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, учета отпуска и оплаты нефтепродуктов.

Также использование топливных карт предусматривается для учета иных товаров (работ, услуг), необходимых для поддержания технически исправного состояния транспортного средства и его эксплуатации в пути следования, а также связанных с организацией перевозок, обеспечением питания и отдыха водителя.

Действие документа будет направлено на организацию и упорядочение работы резидентов – эмитентов топливных карт, а также юридических лиц и ИП, которые осуществляют отпуск товаров (работ, услуг) на территории Беларуси с использованием таких карт.