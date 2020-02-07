В Беларуси оборудовали базу для карантинной изоляции студентов, которые после каникул вернулись из Китая

Источник материала: Tut.by

Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» под Радошковичами станет базой для карантинной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Беларусь. Информация об этом появилась в телеграм-канале Nexta . В пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили: студенты, которые возвращаются из Китая, пробудут на карантине две недели. Все это время они будут учиться по индивидуальной программе в онлайн-режиме.



Фото: Reuters

Свою работу лагерь начал утром 7 февраля. Проходить карантин в «Бригантине» в основном будут студенты из Китая, которые возвращаются после каникул в Беларусь.

— С целью дополнительной профилактики и в соответствии с пожеланиями студентов, не выезжавших в КНР, принято решение о выделении дополнительных мест на базе оздоровительного комплекса «Бригантина» БГУ для студентов, которые прибудут в Беларусь из тех областей Китая, которые не закрыты на карантин и где не зарегистрированы случаи заболевания, — подчеркивает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. — Отметим, что речь идет о дополнительных мерах для студентов, которые не были в контакте с больными и не посещали эпидемически-неблагополучные районы.

По информации Минздрава, сейчас в оздоровительном центре уже работают специалисты. Все медицинские сотрудники прошли дополнительную подготовку.

Предполагается, что на карантине студенты из Китая пробудут две недели. В это время для них будет организована индивидуальная форма обучения в онлайн-режиме.

— Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из КНР, — отмечает Юлия Бородун.

По данным Министерства образования, сейчас в Беларуси обучаются около 5 тысяч студентов из Китая. На каникулы за пределы страны уезжало 920 человек.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» принадлежит Белорусскому государственному университету. Он находится под Родошковичами, в 45 километрах от Минска.

7 февраля Государственный комитет по здравоохранению КНР сообщил , что на данный момент медики подтвердили 31 161 случай заболевания коронавирусом в Китае, 1540 человек вылечили, 636 умерли, из них более 70 — за последние сутки.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.