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В Беларуси оборудовали базу для карантинной изоляции студентов, которые после каникул вернулись из Китая
07.02.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» под Радошковичами станет базой для карантинной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Беларусь. Информация об этом появилась в телеграм-канале
Свою работу лагерь начал утром 7 февраля. Проходить карантин в «Бригантине» в основном будут студенты из Китая, которые возвращаются после каникул в Беларусь.
— С целью дополнительной профилактики и в соответствии с пожеланиями студентов, не выезжавших в КНР, принято решение о выделении дополнительных мест на базе оздоровительного комплекса «Бригантина» БГУ для студентов, которые прибудут в Беларусь из тех областей Китая, которые не закрыты на карантин и где не зарегистрированы случаи заболевания, —
По информации Минздрава, сейчас в оздоровительном центре уже работают специалисты. Все медицинские сотрудники прошли дополнительную подготовку.
Предполагается, что на карантине студенты из Китая пробудут две недели. В это время для них будет организована индивидуальная форма обучения в онлайн-режиме.
— Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из КНР, — отмечает Юлия Бородун.
По данным Министерства образования, сейчас в Беларуси обучаются около 5 тысяч студентов из Китая. На каникулы за пределы страны уезжало 920 человек.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» принадлежит Белорусскому государственному университету. Он находится под Родошковичами, в 45 километрах от Минска.
7 февраля Государственный комитет по здравоохранению КНР
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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В Беларуси оборудовали базу для карантинной изоляции студентов, которые после каникул вернулись из Китая
Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» под Радошковичами станет базой для карантинной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Беларусь.
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