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В Гродно осудили женщину, которая воровала продукты из магазина, пряча их в детскую коляску
07.02.2020 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно осудили женщину, которая в магазине прятала продукты и другие товары в детскую коляску и выходила из торговой точки,
Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. У нее на иждивении двое маленьких детей.
Судебное заседание прошло 4 февраля. Обвиняемая признала свою вину в полном объеме и погасила ущерб. Суд признал ее виновной в краже, совершенной в крупном размере, и оштрафовал на 35 базовых величин, что составляет 945 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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В Гродно осудили женщину, которая в магазине прятала продукты и другие товары в детскую коляску и выходила из торговой точки, так и не заплатив. За две недели она...
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