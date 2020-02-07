В Гродно осудили женщину, которая воровала продукты из магазина, пряча их в детскую коляску

Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили женщину, которая в магазине прятала продукты и другие товары в детскую коляску и выходила из торговой точки, так и не заплатив . За две недели она вынесла из супермаркета товаров на 800 рублей, сообщается на сайте Верховного суда.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. У нее на иждивении двое маленьких детей.

Судебное заседание прошло 4 февраля. Обвиняемая признала свою вину в полном объеме и погасила ущерб. Суд признал ее виновной в краже, совершенной в крупном размере, и оштрафовал на 35 базовых величин, что составляет 945 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.