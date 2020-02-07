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В Беларуси новые требования к здоровью призывников

07.02.2020 14:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минздрав и Минобороны уточнили требования, которым должен соответствовать человек, подлежащий призыву на военную службу и службу в резерве.

Постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения №1/1 от 3 января уточняет требования для службы в армии при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, в невоенное время негодным признается призывник с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, 3–4 степенью плоскостопия с болями, сколиозом II степени с углом искривления 18 градусов.

Кроме того, документ будет регулировать требования, необходимые для отдельных военных специальностей, а также учитывать подходы, которые появились благодаря достижениям медицины.

По данным ведомств, глобальных изменений в оценке здоровья будущих призывников не произошло, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

 
 
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Минздрав и Минобороны уточнили требования, которым должен соответствовать человек, подлежащий призыву на военную службу и службу в резерве.
 
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