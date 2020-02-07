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В Беларуси новые требования к здоровью призывников
07.02.2020 14:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Минздрав и Минобороны уточнили требования, которым должен соответствовать человек, подлежащий призыву на военную службу и службу в резерве.
Постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения №1/1 от 3 января уточняет требования для службы в армии при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документ
В частности, в невоенное время негодным признается призывник с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, 3–4 степенью плоскостопия с болями, сколиозом II степени с углом искривления 18 градусов.
Кроме того, документ будет регулировать требования, необходимые для отдельных военных специальностей, а также учитывать подходы, которые появились благодаря достижениям медицины.
По данным ведомств, глобальных изменений в оценке здоровья будущих призывников не произошло,
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Минздрав и Минобороны уточнили требования, которым должен соответствовать человек, подлежащий призыву на военную службу и службу в резерве.
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