В Беларуси новые требования к здоровью призывников

Минздрав и Минобороны уточнили требования, которым должен соответствовать человек, подлежащий призыву на военную службу и службу в резерве.

Постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения №1/1 от 3 января уточняет требования для службы в армии при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, в невоенное время негодным признается призывник с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, 3–4 степенью плоскостопия с болями, сколиозом II степени с углом искривления 18 градусов.

Кроме того, документ будет регулировать требования, необходимые для отдельных военных специальностей, а также учитывать подходы, которые появились благодаря достижениям медицины.