«Сын прибежал домой в крови». Собака напала на школьников в Молодечненском районе, трое - в больнице

Источник материала: Tut.by

В один день, 5 февраля, в деревне Красное Молодеченского района собака набросилась на четверых детей. Как позже школьники расскажут родителям, животное старалось укусить за щеки. Больше всего пострадал пятиклассник Герман: мальчику наложили швы на лицо. В ситуации разбирается милиция.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

— Мы живем в многоквартирном доме, и днем в среду сын пошел к другу, позвонил в домофон, а потом сел ждать на скамейке. В этот момент из-за угла выбежала собака, напала прямо на Германа и схватила за лицо. Рядом вообще никого не было: ни взрослых, ни детей, — рассказывает TUT.BY Татьяна, мама школьника Германа. — Сын прибежал домой в крови с криками и слезами.

ЧП случилось 5 февраля в деревне Красное Молодеченского района. Как рассказывают родители пострадавших детей, на школьников напала собака местных жителей. Сперва животное набросилось на второклассников, когда они вышли из школы, а через некоторое время — на пятиклассника Германа.

— В 13.05 после уроков дети вышли из школы, только спустились с крыльца, немного прошли — и выскочила крупная собака. Бросилась прямо в толпу. У сына шапка-шлем, торчали только глаза и нос, а собака старалась схватить за щеку, поэтому прокусила шапку. Одноклассницу Никиты животное схватило за капюшон, еще одной девочке порвало куртку, — говорит Ирина, мама второклассника Никиты. — Сын два часа плакал, у него такая психологическая травма!

Сейчас трое детей лежат в хирургическом отделении Молодеченской центральной районной больницы.

— Сыну зашили щеку, наложили швы, вкололи лекарство против бешенства, потому что попала слюна собаки. Пока никто не знает: было животное бешеным или нет, но вчера его уже усыпили. Хозяева собаки звонили, предлагали помощь, но единственное, что мне нужно было — чтобы собаку изолировали. Сын нормально себя чувствует, но до сих пор болит щека, неудобно есть, — рассказывает Татьяна, местная жительница деревни Красное.

По словам заместителя главного врача Молодеченской районной больницы Инны Савчик, состояние школьников удовлетворительное:

— Оказана соответствующая медицинская помощь в соответствии с клиническими протоколами, дети получают антирабическую вакцину.

Одному из пациентов наложили несколько швов.

На следующий день после происшествия родители школьников пошли с коллективной жалобой в сельский совет. Там отказываются что-либо комментировать, но подтвердили, что для разбирательства вызывали милицию.

— Вчера, 6 февраля, на линию 102 поступило сообщение о том, что в деревне Красное Молодечненского района 5 февраля около 15 часов собака покусала детей, 11-летнего и двоих семилетних. Ребят госпитализировали. Прибывшие сотрудники милиции установили хозяина животного. Сейчас опасность миновала — коммунальные службы усыпили собаку. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка, — сообщил TUT. BY официальный представитель областного УВД Сергей Чеботарев.