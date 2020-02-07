«Кардинальных изменений нет». В Минобороны про новые требования к здоровью призывников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников. В соцсетях и на форумах тут же стали обсуждать, что в армию теперь будут забирать всех. В Минобороны сообщают: это не так. Никаких новых заболеваний в постановлении «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью» , говорят в ведомстве, не появилось. О том, почему назрела необходимость в новом документе и основных его изменениях, TUT.BY пояснил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Альховик.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В Министерстве обороны поясняют, никаких новых заболеваний в Инструкции нет, специалисты лишь уточнили критерии к имеющимся. В предыдущем документе, поясняют в ведомстве, некоторые диагностические критерии были прописаны нечетко, поэтому призывники использовали это как лазейки, чтобы «откосить».

Предыдущая Инструкция, на которую опирались медики при определении годности к службе, была принята в 2010 году. За это время, говорит Дмитрий Альховик, медицина сильно продвинулась вперед.

— Появились новые методы исследований и диагностические возможности, — объясняет начальник военно-медицинского управления. — А значит, мы можем более пристально проверять здоровье призывников.

Кроме того, работая над новой Инструкцией, специалисты Минобороны и Минздрава проанализировали законодательство в части годности к воинской службе в России, требования к здоровью юношей, которых определяют в спортивные школы, а также требования к состоянию здоровья при занятии тяжелым физическим трудом.

— Нередко выходил такой казус, что человек может учиться в спортивной школе и быть профессиональным спортсменом, а пойти в армию — нет, — рассказывает Дмитрий Альховик. — Для примера, используем показатель массы тела (ИМТ). Раньше, если у призывника он был свыше 37 (ожирение II степени. — Прим. TUT.BY), человек был не годен. Теперь специалисты смотрят, если человек занимается спортом и у него очень высокий индекс массы тела из-за крепкой мышечной массы, то он будет годен к службе.

В случае, когда ИМТ высокий из-за ожирения, человек получает отсрочку на шесть месяцев. Спустя этот время, его обследуют повторно. Если окажется, что лишний вес возник из-за проблем со здоровьем, например, у парня есть какие-то эндокринные заболевания, то он будет признан негодным.

— Если ожирение обусловлено образом жизни и неправильным питанием, я не вижу препятствий, чтобы он проходил службу, — говорит собеседник.

— Разве человек с ожирением сможет на равных с поджарыми ребятами, например, бегать кросс?

— Физические нагрузки в армии серьезные, но начинаются они не сразу, — озвучивает свою позицию собеседник. — К тому же, перед присягой призывники проходят курс молодого бойца, где их готовят к службе.

Еще одна причина в принятии новой Инструкции, продолжает специалист, улучшение по некоторым показателям воинской службы. Самый простой пример — ситуация с невусами, или проще родинками.

— Раньше, если у призывника была родинка на середине шеи, она терлась о воротник — это препятствовало прохождению службы, — описывает происходящее Дмитрий Альховик. — Теперь форма другая — мягче и удобнее. Воротника, который бы натирал шею, нет. А значит, те, у кого были невусы на данной части тела, теперь годны к службе.

«Если призывник сделал лазерную коррекцию, ему нельзя поднимать тяжести, — он получит отсрочку»

В Инструкции указаны десятки различных заболеваний и патологических состояний. Они сгруппированы в зависимости от степеней годности к разным воинским учетным специальностям.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основные изменения подкорректировали требования по следующим классам заболеваний:

заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;

заболевания эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Мы выбрали некоторые из них и попросили Дмитрия Альховика пояснить, почему раньше призывник с таким здоровьем был не годен, а теперь может служить.

— Сколиоз. Теперь негодными к службе являются призывники со сколиозом II степени с углом искривления 11−17 градусов.

— Раньше годными к службе признавались молодые люди с углом сколиоза 11 градусов, — говорит собеседник. — Во-первых, мы посмотрели законодательство в части допуска к физической работе и провели исследование. В итоге, пришли к выводу, что люди с уровнем сколиоза 17 градусов спокойно выполняют физическую работу на различных предприятиях и производствах. Не думаю, что нагрузка военнослужащего срочной службы будет на порядок выше, чем, например, работа на стройке. Во-вторых, аналогичные требования к состоянию здоровья в Российской Федерации.

— Открытое овальное окно считается малой аномалией развития сердца. Раньше все, с таким диагнозом по здоровью в армию не проходили. Теперь — берут.

— Современные исследования показывают, что на переносимость физических нагрузок, овальное окно диаметром 1−4 миллиметра не влияет, — поясняет собеседник. — Поэтому тут установлен четкий предел. Для службы в армии годными являются те молодые люди, у которого диаметр открытого овального окна — 1−4 миллиметра. К тому же, с указанным диагнозом юноши годны к занятиям спортом.

— Раньше в мирное время все грыжи пищеводного отверстия диафрагмы признавались негодными. Теперь с грыжи пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени — берут.

— Они годны с ограничениями и будут проходить службу в тех войсках, где нет сильной физической нагрузки. То есть они не попадут в силы специальных операций, пограничные и внутренние войска.

— Что теперь будет с призывниками, которые прошли лазерную коррекцию. Раньше они получали отсрочку. А как сейчас?

— Лазерное оперативное вмешательство на орган зрения бывает разным по тяжести, — говорит Дмитрий Альховик. — Если призывник сделал лазерную коррекцию, ему нельзя поднимать тяжести, — он получит отсрочку. Но операций много. Если она была малоинвазивной, и в итоге никак не влияет на качество жизни, зачем давать отсрочку? Это тоже прописали в документе.

— Вопрос от мам. А что будет с призывниками, у которых хронический гастрит?

— Призывники с этим диагнозом давно считаются годными к службе. Единственное — военнослужащие с данным диагнозом не годны для некоторых войск и воинских формирований.

По словам Дмитрия Альховика еще раз акцентирует внимание на том, что новшества в документе — это уточняющие моменты.

— Кардинальных изменений, которые бы затронули здоровье граждан, здесь нет, — говорит собеседник. — Вооруженные Силы меньше всех заинтересованы, чтобы на службу попадали молодые люди, которые страдают заболеваниями, препятствующими выполнению программы боевой подготовки.

Инструкция вступает в силу после официального опубликования, то есть к началу весеннего призыва.