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Витебляне снова собирают подписи, чтобы вернуть «синему дому» синий цвет
07.02.2020 14:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебска хотят вернуть так называемому «синему дому» на улице Ленина синий цвет и уже во второй раз собирают подписи под электронной
Первый раз горожане
Второе обращение намерены отправить через две недели в горисполком. Петицию пока подписали чуть более 200 человек.
«Синий дом» — самое известное название в городской народной топонимике. Здание № 28 на улице Ленина назвали так из-за оригинального ярко-синего цвета фасада. В 2009 году, к «Славянскому базару», городские власти перекрасили его полностью в белый цвет.
Но из жизни и разговоров горожан «синий дом» никуда не исчез. Свидания, деловые или дружеские встречи друг другу витебляне назначают именно так: «Встретимся возле «синего дома».
К слову, на
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Из жизни и разговоров горожан «синий дом» никуда не исчез. Свидания, деловые или дружеские встречи друг другу витебляне назначают именно так: «Встретимся возле...
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