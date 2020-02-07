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Витебляне снова собирают подписи, чтобы вернуть «синему дому» синий цвет

07.02.2020 14:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Витебска хотят вернуть так называемому «синему дому» на улице Ленина синий цвет и уже во второй раз собирают подписи под электронной петицией на эту тему.


Фото: etoretro.ru

Первый раз горожане собирали подписи под петицией с предложением вернуть «синему дому» его цвет летом 2014 года. Обращение к тогдашнему губернатору собрало более 1200 подписей.

Второе обращение намерены отправить через две недели в горисполком. Петицию пока подписали чуть более 200 человек.

«Синий дом» — самое известное название в городской народной топонимике. Здание № 28 на улице Ленина назвали так из-за оригинального ярко-синего цвета фасада. В 2009 году, к «Славянскому базару», городские власти перекрасили его полностью в белый цвет.

Но из жизни и разговоров горожан «синий дом» никуда не исчез. Свидания, деловые или дружеские встречи друг другу витебляне назначают именно так: «Встретимся возле «синего дома».

К слову, на картах Google здание носит такое же название — синий дом.

Многие участники конкурса TUT.BY «Если б я был мэром» предлагали городской администрации вернуть дому № 28 на улице Ленина его легендарный цвет. Горожане даже готовы скинуться на краску — если дело только в финансовой стороне вопроса.

 
Теги: Витебск
 
 
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Из жизни и разговоров горожан «синий дом» никуда не исчез. Свидания, деловые или дружеские встречи друг другу витебляне назначают именно так: «Встретимся возле...
 
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