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Двое мужчин помогали незаконным мигрантам попасть в Европу транзитом через Беларусь

07.02.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое мужчин, граждане Беларуси и Индии, организовывали незаконную миграцию иностранцев через Беларусь в Европу. Расследование уголовного дела по этому поводу завершилось в Минске. Подробности сообщает Следственный комитет.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В организации незаконной миграции обвиняют 26-летнего гражданина Индии и 52-летнего белоруса. По версии следствия, мужчины в 2019 году переправляли людей из Индии через Беларусь в страны Европы.

Для этого они не раз подбирали граждан Индии, которые хотели попасть в Европу без виз и миграционных карт Республики Беларусь и стран Шенгенского соглашения.

Схема была такой. За вознаграждение в несколько тысяч долларов США мужчины готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и организовывали их подачу в регистрирующий орган в Беларуси. «Подобранные» иностранцы по уставу были участниками этих обществ, которые на самом деле никакой деятельностью не занимались. Помощники готовили ходатайства о выдаче краткосрочных виз участникам обществ.

Так иностранцы получали визы на въезд в Беларусь для деловых поездок. Уже находясь здесь, шесть граждан Индии решили пересечь границу — их задержали в пограничной зоне в Гродненской области и привлекли к административной ответственности.

А что с организаторами незаконной миграции?

52-летний белорус скрылся, сейчас он в розыске. А 26-летнему гражданину Индии предъявили обвинение по 17 фактам организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Он под стражей. Уголовное дело передали прокурору, потом его направят в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас гражданин Индии под стражей, а белорус - скрылся, он в розыске.
 
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