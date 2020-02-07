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К 1 марта белорусское и российское МВД создадут единую базу невыездных
07.02.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Об этом
Сегодня в Витебске проходит заседание межгосударственной рабочей группы, где стороны обсуждают реализацию плана по созданию единого миграционного пространства Беларуси и России.
Особое внимание эксперты уделили реализации межправительственных соглашений о реадмиссии и обмене сведениями о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд.
Уже к 1 марта хотят завершить внесение данных и формирование общего списка невыездных.
«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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И «черный список» будет иметься в каждом пункте пропуска на границах двух стран.
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