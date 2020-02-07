К 1 марта белорусское и российское МВД создадут единую базу невыездных

Источник материала: Tut.by

Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Витебске проходит заседание межгосударственной рабочей группы, где стороны обсуждают реализацию плана по созданию единого миграционного пространства Беларуси и России.

Особое внимание эксперты уделили реализации межправительственных соглашений о реадмиссии и обмене сведениями о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд.

Уже к 1 марта хотят завершить внесение данных и формирование общего списка невыездных.

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.