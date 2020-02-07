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К 1 марта белорусское и российское МВД создадут единую базу невыездных

07.02.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Витебске проходит заседание межгосударственной рабочей группы, где стороны обсуждают реализацию плана по созданию единого миграционного пространства Беларуси и России.

Особое внимание эксперты уделили реализации межправительственных соглашений о реадмиссии и обмене сведениями о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд.

Уже к 1 марта хотят завершить внесение данных и формирование общего списка невыездных.

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

 
Теги: Витебск
 
 
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И «черный список» будет иметься в каждом пункте пропуска на границах двух стран.
 
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