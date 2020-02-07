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Как выглядят биобоксы для перевозки пациентов и экипировка медиков на случай коронавируса

07.02.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в 6-й городской клинической больнице Минска прошли учения на случай обращения пациентов с подозрением на новый коронавирус. Хотя пока в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания.


Тренировочные занятия сегодня специально провели в неинфекционной больнице, отметил первый зампред комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко. 6-я больница считается многопрофильной: здесь и городские центры травматологии и трансфузиологии, и роддом. В целом, подобные учения идут уже две недели, в том числе и в поликлиниках.

Сейчас тренировку организовала 6-я городская больница вместе со столичным центром гигиены и эпидемиологии, а также бригадой скорой медицинской помощи.

По легенде, в приемное отделение больницы обратилась пациентка с симптомами ОРВИ и рассказала, что была в Китае. Эту информацию оперативно передают врачу. Медики сразу же облачаются в зеленые костюмы индивидуальной защиты и выходят к девушке, сопровождают ее в смотровую. Пациентка обязательно должна быть в маске — ей ее выдают.

Девушке измеряют температуру и давление, пульс, прослушивают дыхание, осматривают живот и кожные покровы.


О том, что в «шестерке» пациентка с подозрением на коронавирус, сразу же сообщают в скорую и комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

В больницу мчится скорая: медики — в специальных защитных костюмах, а в автомобиле имеется специальный биобокс, в котором девушку и будут перевозить.

В биобоксе — большие прозрачные окна, чтобы врачи могли следить, что происходит с пациенткой. Также есть встроенные перчатки, в которые медики могут засунуть руки и сделать инъекцию.


Девушка в биобоксе плотно зафиксирована, воздух к ней поступает через фильтро-вентиляционные устройства. Они автономно работают от аккумуляторов в течение 6−8 часов.


Дмитрий Чередниченко поясняет, что биобоксы закупили еще в 2015 году, они немецкие. Эти приспособления многоразовые, после каждого пациента дезинфицируют. На городской станции скорой медпомощи таких биобоксов два.


На скорой пациентку везут в инфекционную больницу, там у нее возьмут мазки из носа и рта на коронавирус, и там девушка проведет некоторое время до выписки. В среднем, диагностика и результат анализа на коронавирус занимает до 6−7 часов. В Минске уже обследовали около 400 пациентов с подозрением на новый вирус, но ни у кого пока не выявили.


После того, как пациентку доставляют в инфекционную больницу, все спецкостюмы и биобокс дезинфицируют.

Напомним, сейчас медики по всей стране на практике отрабатывают ситуации на случай появления пациентов с новыми коронавирусом.

«Должна быть четкая логистика: если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, а у него в анамнезе есть посещение Китая, должен быть отработан весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, по последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала. Наша задача — защитить персонал и население от распространения этой инфекции», — объяснял ранее министр здравоохранения Владимир Караник.

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Теги: Минск
 
 
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В 6-й городской больнице Минска проходят учения на случай появления пациентов с коронавирусом. Хотя пока в стране не зарегистрировано ни одного заболевания.
 
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