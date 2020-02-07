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Комплексный подход к борьбе с преступностью в Борисовском регионе

07.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Обо всех известных фактах, о готовящихся или совершенных правонарушениях, преступлениях, особенно в сфере семейно-бытовых отношений, необходимо незамедлительно сообщать в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД по телефонам: 73-25-21 или 102.

Помимо Борисовского РУВД на помощь всегда готовы прийти специалисты Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского райисполкома, учреждений здравоохранения, а также общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия.

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27)

Отделение социальной адаптации и реабилитации предлагает следующие виды помощи жертвам насилия в семье: психологическую; консультационно-информационные услуги; социально-правовую помощь (консультации юриста и т.д.); предоставление временного приюта (78-67-25 (8.00-13.00 и 14.00-17.00 в будние дни), 8 044 5571606 (8.00-13.00 и 14.00-17.00).

Экстренная психологическая помощь оказывается по телефону доверия 78-60-00 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00 в будние дни), 8 044 557-16-06 (с 8.00 до 17.00 в будние дни).

Вопросы психологу можно задать по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Консультация психолога анонимная и бесплатная.

Все услуги ТЦСОН предоставляются БЕСПЛАТНО.

ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» (г.Борисов, ул.8 Марта, 6; 76-67-10 (приемная), 76-67-12 (психологи, социальные педагоги).

«Детский социальный приют» (г.Борисов, ул.Труда, 92, 73-89-33; социально-психологическая служба: 95-92-90).

Красный крест (г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 8, 93-08-80).

Если Вы сталкиваетесь с насилием в семье или сами применяете агрессию по отношению к своим близким, можете анонимно обратиться на общенациональную горячую линию 8 801 100 8 801 (время работы с 8.00 до 20.00 ежедневно); звонок со стационарного телефона бесплатный, звонок с номера velcom оплачивается по тарифам соединения со стационарной сетью.

Коррекционную работу с мужчинами-агрессорами обеспечивает учреждение «Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»

Приглашает принять участие в коррекционной программе для мужчин, применяющих домашнее насилие в отношении близких людей. Участие бесплатное и конфиденциальное.

Периодичность занятий: 1 час один раз в неделю.

По окончанию программы станет возможным наладить отношения с близкими людьми, контролировать свои чувства, снизится уровень тревожности и беспокойства.

Контактный телефон: 8029 706 45 91 (Андрей Игоревич Максименко, психолог центра).

Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД

 
 
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