Без Паники. Редакция узнала, есть ли спрос на маски в аптеке и что думают глусчане о коронавирусе

Источник материала: Радзiма

В Беларуси случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV не зафиксировано, и, чтобы не допустить его распространения, в стране принимаются усиленные профилактические меры. Об этом 4 февраля говорил во время визита в Гомельскую область Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в стране всего достаточно, чтобы обезопасить людей, а еще порекомендовал соблюдать личную гигиену и не создавать панику. Также Президент подчеркнул, что, если факт заражения коронавирусом на территории Беларуси вскроется, его не станут замалчивать, больного изолируют и вылечат. Белорусский лидер отметил, что не намерен прерывать отношения с китайцами, закрывать границы в связи с распространением вируса, ведь в стране достаточно специалистов, чтобы обследовать прибывших из Китая. К слову, в КНР высоко оценили то, что белорусский Президент стал первым, кто распорядился направить в КНР медикаменты. «Говорят, что перед лицом стихийного бедствия с первого взгляда ясно, кто является настоящим другом, и Беларусь в этот критический момент эпидемии пневмонии протянула руку помощи с реальными действиями и подала пример для других стран», — отмечает китайское издание «Sohu».

Мы решили поинтересоваться, беспокоит ли ситуация с китайским коронавирусом глусчан, есть ли спрос на медицинские маски. В аптеке № 99 нас заверили, что спрос на маски обычный, ажиотажа нет, глусчане покупают маски и противовирусные препараты, как в обычный сезон простудных заболеваний. В среду в аптеке в наличии было 150 масок, а на следующий день должны были поступить еще 500 штук. Одноразовая медицинская маска, безусловно, может защитить от инфекции, но использовать ее нужно правильно, при ее ношении нельзя курить, есть или пить, сдвинув в сторону, менять маску необходимо каждые 2—3 часа.

Боитесь ли вы коронавируса?





Ирина Валентиновна:

— Нет. Пока всё тихо и спокойно, поэтому и не волнуюсь раньше времени. Государство принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить нас от коронавируса. Я полностью доверяю специалистам, постоянно слежу за новостями. Если вдруг в Беларуси и обнаружат новый вирус, об этом обязательно скажут и сделают всё необходимое, чтобы предотвратить эпидемию. А пока не паникую, живу спокойно и так же спокойно отношусь к происходящему.







Раиса Николаевна, пенсионерка:

— Конечно, боюсь. Я считаю, что лучше будет временно запретить китайцам въезд в Беларусь, до окончания эпидемии. Переживаю за детей и внуков, они у меня в Минске живут. Хотя дочери говорят, что там всё спокойно, паники нет. Думаю, что нас, славян, этот опасный вирус не коснется.







Анна, мама в декрете:

— Боюсь не за себя, больше переживаю за детей. Постоянно слежу за информацией о короновирусе, смотрю новости, но стараюсь себя не накручивать, про плохое не думать, хотя не исключаю, что новый вирус может дойти и до нас. Пока, слава Богу, простудными заболеваниями не болеем. Старший сын для профилактики ест лук с чесноком, стараемся почаще мыть руки с мылом, надеюсь, что всё будет хорошо.







Эдуард Эдмундович, пенсионер:

— Чего мне бояться, мне уже 65 лет. Говорят и пишут о коронавирусе много, думаю, не застрахован и наш маленький городок от него, ведь в нашей стране живет и работает много китайцев. Вообще, этот вирус, на мой взгляд, не просто так взялся, не из природы, а обернуться он может страшными последствиями. Но про это лучше не думать. Закупаю ли медицинские маски? Нет. Думаю, они всё равно не спасут. Я вообще по больницам почти не хожу, лекарств не принимаю, ем чеснок, сырую морковку, капусту — это лучшие мои витамины.







Десятиклассник Влад:

— Пока он находится от нас на огромном расстоянии, не страшно. С одноклассниками иногда обсуждаем ситуацию с китайским коронавирусом, вокруг него сейчас много шума, много выдумок. Не исключено, что и в Беларусь может просочиться, тогда будет не смешно. А вообще я стараюсь не болеть, предпочитаю заниматься спортом, быть активным и жизнерадостным.







Кристина, многодетная мама:

— Боюсь. У меня трое деток, конечно, есть опасение. В последнее время много слышу пугающих новостей, слухов на эту тему. Знаю, что уже много умерло человек в Китае, многие находятся в тяжелом состоянии. Как-то прочитала, что коронавирусом можно заразиться через бананы, даже перестала их покупать, смотрю на них и думаю: нет, лучше яблочко возьму, наше, белорусское. Хотя и понимаю, что заразные бананы — это неправда, что коронавирус передается только воздушно-капельным путем. А так — стараемся не болеть, больше гулять с детьми на свежем воздухе, а если вдруг, не дай бог, приболеем, то сразу побежим в поликлинику.

Компетентно:







Роман Пускин, главный государственный санитарный врач Глусского района:

— В настоящее время Министерство здравоохранения Беларуси контролирует ситуацию с коронавирусом, принимает все необходимые меры по недопущению его распространения на территорию нашей страны, усилен санитарно-карантинный контроль лиц, прибывших из КНР, есть всё необходимое для проведения лабораторной диагностики и выявления возможного заболевания. Опасаться глусчанам не стоит, по проверенным официальным данным, в Глуске не зарегистрированы и не проживают граждане Китая. Ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции в Беларуси не зарегистрировано.