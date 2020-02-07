Минобороны готово к тому, что призывники пойдут в суды оспаривать «годен к службе»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников. Смогут ли молодые люди оспорить призыв из-за новых требований и что делать тем, кого уже признали негодным, TUT.BY поинтересовался у специалистов на пресс-конференции Минобороны.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что будет с молодыми людьми, которые по предыдущим документам считались со своими диагнозами не годными к службе, а сейчас могут идти в армию?

По словам начальника военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрия Альховика, сейчас по состоянию здоровья такие молодые люди зачислены в запас.

— Их переосвидетельствование будет проведено в установленном порядке, как это прописано нормативными актами. То есть раз в три года, — отметил специалист. — Внеплановое переосвидетельствование призывников, состоящих в запасе по состоянию здоровья, в настоящий момент не планируется.

На вопрос, скольких молодых людей коснутся данные нововведения, Дмитрий Альховик ответил: небольшое количество призывников. Более точную цифру, отметил он, специалисты смогут назвать после весеннего призыва.

— Как думаете, не станут ли теперь призывники чаще обращаться в суд? — уточнил TUT.BY.

— Любой гражданин имеет законное право обратиться в суд, — отметил Дмитрий Альховик, сказав, что действительно обращений в суды станет больше. — Мы к этому готовы.

Напомним, сегодня была опубликована новая редакция инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Она сразу же вступила в силу, и начнет действовать уже во время весеннего призыва. В соцсетях и на форумах тут же стали обсуждать, что в армию теперь будут забирать всех. В Минобороны рассказали, почему это не так и что изменилось .