Конкурс на лучшее новогоднее оформление: награды вручены

Источник материала: Единство

Разноцветные гирлянды, неоновые ленты, светодиодные лампы… Что только не использовали коллективы учреждений, организаций и предприятий, а также хозяева домовладений, чтобы выделить свой фасад! А какой красивой была центральная площадь города, где рядом с главной елью красовались светящиеся фигурки снеговиков, звезды, большой шар-инсталляция. Новинкой этого года стала шикарная карета с лошадьми, переливающаяся тысячами огней. Ее для новогоднего оформления центральной площади городу предоставило ОАО «Борисовский завод агрегатов».

Оригинальность и новизну идей, творческий подход, разнообразие форм и техник исполнения – эти и другие критерии члены жюри учитывали при подведении итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов среди организаций всех форм собственности, владельцев домов района. Благодарности победителям конкурса глава региона Геннадий Денгалев вручил лично в большом зале райисполкома. Приятно, что в числе лучших оказались не только руководители больших заводов, учреждений образования и культуры, но и индивидуальные предприниматели.

– Большое спасибо вам, что помогли сделать город более праздничным. Надеюсь, что и в дальнейшем Борисов будет становиться интересней и привлекательней благодаря нашим общим усилиям, – сказал Геннадий Денгалев.

Также несколько участников были отмечены грамотами Борисовского районного объединения профсоюзов. В их числе оказались генеральный директор ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» Александр Марченко, директор филиала «Борисовские электрические сети РУП «Минскэнерго» Николай Беспалько, директор филиала БНТУ УО «Борисовский государственный политехнический колледж» Владимир Шмаков, и.о. главного редактора ГУ «Редакция газеты «Единство» Екатерина Воробьева.

Все победители также были отмечены денежными премиями. Всего на конкурс была подана 51 заявка.