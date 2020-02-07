Источник материала: Голас Сененшчыны

В скором будущем для пациентов стоматологического отделения Сенненской ЦРБ будет доступно изготовление зубных протезов из диоксида циркония, которые станут альтернативой металлокерамическим.





Раньше провести такого рода процедуру можно было только в Минске, и стоила она дорого. Жители нашего района смогут воспользоваться этой услугой за гораздо меньшие деньги, не выезжая из райцентра. Правда, нужно ещё приобрести внутриоральный сканнер. Как рассказал главный врач ЦРБ Андрей Какойченко, в этом учреждению здравоохранения помощь окажет районный бюджет. Работы по протезированию будут выполняться с использованием технологии CAD/CAM. Не вдаваясь больше в подробности и специальные термины, скажем о главном для пациентов – преимуществах коронок на основе диоксида циркония: эстетичность, долговечность, скорость изготовления.

Внедряются в районной стоматологии и другие новшества, направленные на улучшение качества обслуживания населения. В этом году первыми в Витебской области сенненские стоматологи планируют перейти на полный электронный документооборот. Карты пациентов, договора на оплату услуг, ведомости приёма и другие документы, которые сейчас оформляются на бумажном носителе, перейдут в электронный формат.

— Программное обеспечение с помощью специалистов Витебского диагностического центра будем разрабатывать самостоятельно, потому что таких разработок именно для отделений стоматологии ещё нет, — говорит Андрей Какойченко.

Со временем информацию можно будет передавать в учреждения здравоохранения по всей республике, что обеспечит более качественное лечение обратившихся туда жителей района. Полезными эти сведения будут и при создании общей медико-экспертной базы для идентификации личности.

— А ближайшая перспектива – это реализация разработанной совместно с районным исполнительным комитетом подпрограммы «Здоровая улыбка», входящей в «Региональный комплекс мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг.» в Сенненском районе». Надо отметить, что такая подпрограмма разработана только в нашем районе, — продолжает рассказ руководитель здравоохранения региона.





Заключается проект в следующем. Команда стоматологов объезжает все школы района, включая Сенненскую и Богушевскую школы-интернаты и Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Выявляет потребность в лечении. Затем для каждой школы составляется график посещения учащимися зубных врачей. Подпрограмма будет реализовываться совместно с отделом по образованию. В лечебные учреждения детей будут доставлять на школьных автобусах. Проходить санацию школьники будут не только в стоматологическом отделении г. Сенно, но и в стоматологических кабинетах Богушевской, Яновской, Мошканской, Ходцевской больниц. Предполагается, что большая часть юных пациентов пройдёт санацию в текущем году.

— Такая система, я считаю, сработает эффективно. Каждый школьник получит лечение, потому что его доставят к врачу в обязательном порядке. Раньше же после осмотров просто сообщали родителям, что их ребёнку нужно полечить зубы. К сожалению, не у всех родителей есть возможность в полном объеме выполнить эти рекомендации, — отмечает Андрей Какойченко.

Многое уже сделано для улучшения работы самого стоматологического отделения ЦРБ. В частности, изменён график работы. Врачи принимают в две смены, последний талон выдаётся на 19.00, а приём пациентов ведётся до 19.30.

— Это даёт возможность обслужить большее количество пациентов. Хотя не все ещё привыкли к такому графику работы врачей, и не все вечерние талоны разбираются каждый день. Пользуясь случаем, хочу напомнить жителям райцентра, что теперь попасть к стоматологу можно и после работы, — подчёркивает руководитель лечебного учреждения.

Если раньше по субботам принимали только пациентов с острой болью, то теперь четыре талона выдают тем, кто нуждается в лечении. Кстати, талон можно заказать заранее, как и на приём в другой день. Людям с экстренной патологией помощь оказывается круглосуточно, причём только врачами-стоматологами, которые могут выполнить все необходимые манипуляции и операции.

В сенненской стоматологии самая низкая в области стоимость платных услуг. Пациенты оплачивают практически только материалы, стоимость работы небольшая.

Все эти нововведения во многом стали возможны благодаря кадровым изменениям, которые проведены в последнее время. Отделение возглавила молодой специалист, врач-стоматолог Екатерина Кротова. Старшей медсестрой отделения назначена Наталья Березнева.

А мы констатируем, молодой команде во главе с молодым руководителем Сенненской ЦРБ оказалась по плечу разработка новой стратегии организации работы районной стоматологии, которая желает идти в ногу со временем.

Татьяна БУРАКОВА.

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