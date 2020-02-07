Перевозчики мусора в Минске предлагают установить баки только для влажных и сухих отходов

Источник материала: Tut.by

Перевозчики отходов в Минске выступают против отдельных контейнеров для каждого вида вторсырья. Подробности передает агентство «Минск-Новости» .



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Гендиректор «Ремондис Минск» Эрвин Куртбединов рассказал, что в некоторых странах уже внедрен более эффективный способ сортировки отходов, чем отдельные контейнеры для каждого вида вторсырья.

Речь про разделение емкостей на контейнеры для влажной и сухой фракции. В баки первого вида будут собирать все пищевые отходы, грязную упаковку, а в баки второго вида — чистое вторсырье, отсортированное жителями, которое затем будет разделяться на мусоросортировочных заводах. Кроме того, потребуется отдельный контейнер для сбора отходов стекла, однако объем этого вида отходов, по мнению спикера, сократится до минимума с введением в Беларуси депозитно-залоговой системы.

Предложение такого способа сортировки прозвучало на семинаре, посвященном обращению с отходами. Позже инициативу отдадут на рассмотрение городским властям.

Обсуждалось и то, как будут использоваться мусороприемные камеры после того, как в минских домах заварят мусоропроводы. Мнение перевозчиков отходов — внутри нужно установить контейнеры для бытовых отходов, входную группу заменить, оснастив замком на чипе, а чипы выдать жильцам, чтобы они могли выносить туда мусор. Если позволяет пространство, рядом с мусороприемной камерой можно установить небольшие контейнеры для сбора вторсырья.