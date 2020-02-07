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Мастер-классы, стендап и фестиваль. Куда сходить в выходные в Гомеле
07.02.2020 17:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные, по крайней мере в субботу, нас ждет
Фестиваль фольклора
Фестиваль-конкурс «Прамень» соберет любительские коллективы и профессиональных артистов разных возрастов. Зрители увидят фольклорные композиции и авторские произведения в народной стилистике. В жюри фестиваля — известные артисты, педагоги, режиссеры, руководители творческих коллективов, деятели культуры.
Завершится фестиваль в 17.00 гала-концертом с участием фолк-группы «Ягорава гара».
Stand up концерт
Перед гомельчанами выступит один из самых бескомпромиссных и нестандартных комиков Беларуси — Дмитрий Нарышкин. Будет смешно!
Живопись и керамика
На мастер-классы может прийти любой желающий, уровень подготовки не имеет значения. В субботу можно научиться гончарству и лепке. А в воскресенье будет организован трехчасовой мастер-класс по живописи. Для записи звоните: +375 33 355−40−88.
Хороших выходных!
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В выходные, по крайней мере в субботу, нас ждет прекрасная зимняя погодка. Можно и просто погулять. Но можно и провести время с еще большей пользой.
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