Мастер-классы, стендап и фестиваль. Куда сходить в выходные в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В выходные, по крайней мере в субботу, нас ждет прекрасная зимняя погода . Можно просто погулять. Но можно и провести время с еще большей пользой: подзарядиться народной энергетикой на фестивале фольклора, или сходить на стендап, или нарисовать шедевр — даже если никогда этого не делал.

Фестиваль фольклора



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: Городской центр культуры, ул. Ирининская, 16 Когда: 8 февраля, в 12.00 Сколько: 2 рубля

Фестиваль-конкурс «Прамень» соберет любительские коллективы и профессиональных артистов разных возрастов. Зрители увидят фольклорные композиции и авторские произведения в народной стилистике. В жюри фестиваля — известные артисты, педагоги, режиссеры, руководители творческих коллективов, деятели культуры.

Завершится фестиваль в 17.00 гала-концертом с участием фолк-группы «Ягорава гара».

Stand up концерт



Фото: ​​​​vk.com/standupcomedyhall

Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1 Когда: 9 февраля в 20.00 Сколько: 5 рублей

Перед гомельчанами выступит один из самых бескомпромиссных и нестандартных комиков Беларуси — Дмитрий Нарышкин. Будет смешно!

Живопись и керамика



Фото: pixabay.com

Где: творческая мастерская «Воздух», ул. Советская, 1 Когда: 8 февраля в 15.00, 9 февраля в 18.00 Сколько: 45 рублей

На мастер-классы может прийти любой желающий, уровень подготовки не имеет значения. В субботу можно научиться гончарству и лепке. А в воскресенье будет организован трехчасовой мастер-класс по живописи. Для записи звоните: +375 33 355−40−88.

Хороших выходных!