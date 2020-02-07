«Горгаз не церемонится - приезжает и отключает». Почему в доме в Могилеве люди почти сутки жили без газа

Источник материала: Tut.by

Из объявлений на подъездах жильцы дома по адресу улица Автозаводская, 18, в Могилеве узнали, что 5 февраля с 10 до 16 часов придут работники газовой службы. В итоге из-за того, что они так и не смогли попасть в некоторые квартиры, газ отключили почти во всем доме — в 40 квартирах.



Фото: 24tv.ua

Дом по Автозаводской оборудован газовыми колонками для нагрева воды. Специалисты ЖРЭУ должны предоставлять каждые 3 месяца акты проверок дымоходов и вентканалов в газовую службу. В этом доме по 7 квартирам были акты с заключением о непригодности оборудования, а по 14 — их не предоставили, сообщил главный инженер производственного управления «Могилевгаза» Алексей Степанов.

Если есть доступ в квартиру, то для безопасности жильцов достаточно отключить газовую колонку, в итоге из неудобств люди получат только отсутствие горячей воды. В ситуации, когда хоть в одну квартиру подъезда попасть не удается, газовики вынуждены отключить от газа весь подъезд или стояк. Тогда нет возможности пользоваться и газовой плитой. Именно так вышло на улице Автозаводской.

Нужен прочистной карман

Раз в 3 месяца специалисты Могилевского комбината противопожарных работ по договору с ЖРЭУ обходят квартиры с газовыми колонками — проверяют исправность вентканалов и дымоходов, выписывают акты по итогам проверки. Именно их потом отправляют газовикам.

По словам главного инженера ЖРЭУ Октябрьского района Михаила Тачилкина, в доме по улице Автозаводской, 18, представители комбината не смогли попасть в некоторые квартиры, чтобы осмотреть оборудование. Сооответственно, акты по ним для предоставления в газовую службу выписать не могли. Он также отметил, что на подъездах дома всегда вывешивались объявления с информацией, в какой день и во сколько собираются прийти сотрудники той или иной службы.

К тому же, с марта 2019 года начало действовать новое требование для квартир с газовыми колонками — наличие кармана для прочистки вентканалов:

— С момента постройки дома этих карманов не было, раньше они не требовались. Сейчас это основное требование — чтобы можно было посмотреть, нет ли засора. Если этого кармана нет, акт о пригодности вентканала не может быть выписан.

Но если плановые осмотры каждые три месяца, как же квартиры в доме по Автозаводской проходили проверки раньше — ведь карманов не было?

— Я в этой должности два месяца, как проходили проверки ранее, я не знаю. Сейчас могу сказать, что прочистные карманы должны быть в обязательном порядке, — говорит Михаил Тачилкин.

«Газовая служба не церемонится — приезжает и отключает»

Ольга, одна из жильцов дома, рассказала, что в воскресенье, 2 февраля, по квартирам их дома ходил сотрудник Могилевского комбината противопожарных работ и объяснял, что за карман и как его поставить. Она также вспомнила, что ранее про некие лючки говорили сотрудники ЖЭУ, но на вопросы, что за лючок и зачем он нужен, толком ничего не отвечали:

— Я просила — покажите мне это постановление. Но они не могли объяснить, что это и кто это требует. Спрашивала, на каком основании, они пожимали плечами — так надо, и все.

Ольга возмущена тем, что при исправном оборудовании лично ее семья осталась полностью без газа с вечера 5 февраля и до середины следующего дня. Прочистной карман по новым требованиям они своевременно установили.

Но правила таковы, что, если хоть в одну квартиру не смогли попасть с проверкой, газовая служба имеет право полностью перекрыть газ. Требования сейчас ужесточились, говорит Михаил Тачилкин — опасаются трагедии, как в Борисове , где 6 человек погибли от угарного газа :

— Газовая служба не церемонится — приезжает и отключает.

Кроме поисков жильца в подъезде, где находится квартира Ольги, возникла еще одна проблема.

— Совместно с газовой службой мы пытались опрессовать трубопровод, но где-то шла утечка. Так как стояки смежные, мы не могли пустить газ на этот подъезд во избежание несчастных случаев, — говорит Тачилкин.

«Инцидент был, но он исчерпан»

Газ в двух подъездах вернули уже 5 февраля. Жильцы подняли тревогу, в итоге на собрании поздним вечером коммунальники и газовики объяснили людям, что нужно опломбировать их колонки, чтобы пустить газ в квартиры. Тех, кого не было дома, разыскали.

В подъезде Ольги газ не могли оставить — до владелицы одной из квартир дозвонились только 6 февраля, утверждает Тачилкин. Женщина живет за городом, в Могилеве появляется редко.

Ольга же считает, что представители ЖЭУ должны были заблаговременно отыскать всех жильцов:

— Они знали уже в пятницу, что будет такая проблема, но не проинформировали заранее всех жильцов. В ЖЭУ прекрасно знают, где хозяева живут, где не живут. Насколько я поняла, мастер и другие сотрудники ЖЭУ работают давно — на собрании они стояли и общались с жильцами, зная их по имени-отчеству.

Начальник ЖЭУ-8 коротко прокомментировала ситуацию: «Инцидент был, но он исчерпан».

К 13 часам 6 февраля газ в доме на Автозаводской, 18, дали всем. Тем, кто установил прочистной карман и получил акт об исправности вентканала и дымохода, колонку распломбируют — достаточно позвонить в «Могилевгаз». Те, кому еще нужно его установить, будут с газом, но без горячей воды. Для ряда квартир это не проблема — есть бойлеры.

Похожая ситуация в Могилеве случилась в январе 2019 года, тогда без газа остались жильцы нескольких квартир в доме на улице Лазаренко, 16 .

Сколько стоит прочистной карман

Карманы для прочистки вентканалов нужно установить всем, у кого есть газовая колонка. В ЖРЭУ уверяют, что информация об этом размещена в СМИ, на жировках, есть реклама на городских видеоэкранах. Но люди пока не спешат, а некоторые не понимают, почему их надо устанавливать за свои деньги, ведь идут отчисления на капремонт.

Но требование официальное: обязаны установить за собственный счет.

Чтобы сделать прочистной карман, можно обратиться в ЖРЭУ своего района. Сам карман стоит около 23 рублей, работа по установке — 20−25 рублей. Потом — пригласить специалистов Могилевского комбината противопожарных работ, чтобы составили акт о проверке. Вызов в частном порядке стоит 20 рублей, планово через ЖРЭУ — 6,60 рублей.

Комбинат противопожарных работ тоже устанавливает такие карманы, цена вызова зависит в том числе от расстояния, куда ехать. Но заявок у них пока не было, ЖРЭУ справляются.

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