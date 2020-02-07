«Там будут жить здоровые люди!» Как для студентов из Китая оборудовали профилакторий под Минском

Источник материала: Tut.by

Сегодня 29 студентов вузов, которые вернулись с каникул из Китая, разместятся в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина». Для этих ребят здесь специально выделили комнаты, так как в общежитиях вузов не смогли предоставить отдельные блоки, а из-за вспышки коронавируса в Китае в течение двух недель парни и девушки, несмотря на то, что здоровы, должны быть под медицинским наблюдением. Где они будут жить — в нашем репортаже.



Оздоровительный комплекс БГУ «Бригантина»

«Бригантина» находится в семи километрах от Радошкович в Молодечненском районе в живописном месте в лесу на берегу озера. Сегодня здесь разместятся 29 студентов из Китая, которые вернулись с каникул. Другие вернувшиеся из Поднебесной студенты в том числе живут в общежитиях, но для них выделили отдельные блоки. Вузы, которые сделать это не смогли — направят своих учащихся в «Бригантину». Похожий профилакторий отдали для этих же целей в Витебской области.





В «Бригантине» занятий для студентов не будет, они будут заниматься самоподготовкой, ограничений на выход с оздоровительного комплекса тоже нет. На территории комплекса есть кинотеатр на 400 мест. Студентов заселят по четыре человека в комнату, а в хозблок для их удобства специально завезут стиральные машины.



В таких комнатах будут жить студенты

Министр здравоохранения Владимир Караник объясняет, что риск завоза в Беларусь нового вида коронавируса минимален, и студенты, которые возвращаются сейчас из Китая, едут из «чистых» регионах, но по правилам две недели они должны жить в отдельных блоках в общежитии и быть это время на всякий случай под наблюдением медиков.





— Если кто-то вернулся из Китая домой, то среди лиц, с которыми он контактирует, будут члены семьи, а это два-три человека. Если это студент, который приезжает и живет в общежитии, степень контактов будет достаточно большая. Это одна из причин, почему организованные коллективы у нас находятся под более пристальным вниманием. Кроме того, мы видим настроения в студенческой среде: студенты, которые не уехали на Новый год в Китай, высказывают определенные волнения насчет того, что те, кто возвращается из Китая, будут вместе с ними жить. Чтобы снизить и так минимальный риск завоза коронавируса и успокоить студенческое сообщество, приняли решение, что возвращающиеся студенты, а они возвращаются из чистых регионов и не контактировали с заболевшими, будут первое время жить в отдельных блоках. Для тех учебных учреждений, где нет такой возможности из-за загруженности фонда общежитий, предложили «Бригантину», это профилакторий БГУ. Там созданы условия, где будут жить абсолютно здоровые люди, которые не были в контакте с пациентами с коронавирусом и не имеют признаков инфекции, — отмечает министр здравоохранения.





Владимир Караник объяснил разницу между карантином, на котором сейчас люди из Хубэя в реабилитационном центре в Тюменской области России, и медицинским наблюдением студентов в «Бригантине»:

— В Тюменской области размещаются те, кто находился в эпидемиологический неблагоприятном районе и с высокой вероятностью имел контакт с людьми с признаками коронавируса. Там проводятся карантинные мероприятия. У нас речь идет о гражданах, которые прибывают из чистых регионов, о тех, кто не имел контакта с заболевшими коронавирусом и у кого нет симптомов инфекции. Тех, кто был в таком контакте и едет с эпидемиологически неблагоприятного района, где не проводят карантинные мероприятия, будут размещаться в лечебных учреждениях.





По словам министра, студенты, которые будут жить две недели в профилактории, смогут выходить из комнат, на улицу, к ним смогут приезжать сокурсники. Питание для них организует комбинат «Витамин», это организация, которая обслуживает медучреждения. В аэропорту ребят встретят на машинах «Санавтоттранса» — это не машины скорой помощи, а организация, которая в том числе и на легковых автомобилях, обслуживает медицинские учреждения.





— Мы не будем встречать эти самолеты в костюмах биологической защиты, потому что смысл данного мероприятия равняется нулю. Но мы будем незаметно всех проверять тепловизорами, у тех, кто длительно контактировал будем брать мазки на определение носительства вируса, будем осуществлять за прибывающими из Китая медицинское наблюдение. Сегодня у нас есть информация по всем регионам: сколько граждан были в Китае и прибыли в страну, сколько находятся по-прежнему под медицинским наблюдением, сколько уже с него сняты, потому что закончился двухнедельный период.

В «Бригантине» будет круглосуточный пост медсестры и контакт-центр, где будут работать врачи из 33-й студенческой поликлиники. Именно эти медики наблюдали бы студентов из Китая, если бы была возможность заселить их в отдельные блоки в общежитиях.





Никого кроме студентов в «Бригантину» заселять не будут.

— В Китай на каникулы уехали 920 студентов, они потихоньку возвращаются, в ближайшие две недели вернется около 300 человек. Например, в сельскохозяйственной академии в Горках всего 18 студентов из Китая, последние пять вернулись вчера. Они для них выделили блоки, выбрали дежурного, у них продлены каникулы и они занимаются самоподготовкой, — рассказывает Владимир Караник, как организовано медицинское наблюдение в других вузах.

Через две недели жизни в профилактории, студенты вернутся в общежития.

— В первую очередь мы стараемся успокоить студенческое сообщество и минимизировать и так крайне низкие риски завоза вируса в страну. Мы сторонники не эффектных, а эффективных мероприятий, поэтому вместе с лучшими экспертами отрабатываем наиболее эффективные мероприятия, исходя из оценки потенциальных рисков, — говорит министр здравоохранения.





Владимир Караник также рассказал, что видел комментарии в интернете о том, что якобы: как после всех этих дополнительных мероприятий в профилакторий будут приезжать отдыхать другие студенты. И он объяснил, что даже если бы у кого-то и был вирус, он все равно во внешней среде неустойчив. При 40 градусах погибает в течение десяти минут, при 60 градусах — фактически мгновенно.

— Никакой опасности для студентов и местных жителей нет! — заверил министр.