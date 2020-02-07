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Какими ОРВИ сейчас болеют в Беларуси и есть ли случаи гриппа

07.02.2020 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с этим же периодом прошлого года ниже на 32%. Об этом сегодня во время брифинга в Минздраве сообщила Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: pixabay.com

Сейчас белорусы если и болеют, то чаще всего — вирусами негриппозного происхождения. Среди заболевших больше всего детей — их около 70%.

— Вирусы гриппа встречаются в единичных случаях, это вирусы гриппа А и гриппа В. Случаев заболевания гриппом у тех, кто был привит, мы не отмечаем. Это достаточно закономерная ситуация. В основном ситуацию по острым респираторным инфекциям определяют негриппозные вирусы: аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, — отметила Ирина Глинская.

Чтобы не заболеть, нужно избегать многолюдных мест или сократить время пребывания в них, чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции на спиртовой основе, прикрывать рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогать руками нос, рот и глаза, избегать близкого контакта с заболевшими людьми, проветривать квартиру и офис, чаще гулять на свежем воздухе, есть овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда.

 
 
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В Беларуси уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с этим же периодом прошлого года ниже на 32%.
 
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