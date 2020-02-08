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Как быстро высушить обувь: полезные советы

08.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Правильная сушка важна, чтобы обувь оставалась красивой и аккуратной. В сырую или снежную погоду необходимо быстро избавляться от влаги в обуви, чтобы не испортить внешний вид ботинок, а также не простудиться самому. Ведь в сырой обуви ходить нельзя.

Как же быстро высушить сапоги? Эти советы также пригодятся и тем, кто хочет поскорее надеть обувь после стирки.

Как быстро высушить обувь: полезные советы

Некоторые люди пытаются высушить обувь на батарее, в духовом шкафу. Этокатегорически запрещено. Любое воздействие высокой температуры негативно отражается даже на самом прочном материале. Вы просто рискуете испортить вещь.

Запомните, что основными способами сушки обуви являются: сухая бумага, фен или стиральная машина. После стирки вы можете включить решим сушки, тем самым делая обувь не такой мокрой.

Сушка бумагой занимает больше времени. Но это самый лучший вариант. Нужно найти старые газеты или просто листы, которые будут светлее, чем ваша обувь. Скатайте шарики и набейте ими ботинки. По мере того как они будут становиться влажными, меняйте их.

Сушка вентилятором или феном с прохладным воздухом осуществляется с помощью проволок. Из нее создаются небольшие крючки, формой напоминающие английскую S.

На два конца нужно повесить ботинки, после чего сушить воздухом примерно 40 минут. Иногда требуется час до полного высыхания кроссовок или зимней обуви.

Некоторые люди сушат ботинки солью или крупой. Идеально для этой цели подходит рис. Заверните его в носок, предварительно подогрев на сковороде. Затем нужно затолкать получившийся шар в обувь. Как только соль или рис станут прохладными и влажными, поменяйте содержимое носка на новое. Так до полного высыхания.

Не забывайте перед выходом на улицу обрабатывать обувь специальным спреем,который отталкивает воду. Так, ваша обувь не будет такой влажной.

Фото: Pixabay

БелНовости 

 
 
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Правильная сушка важна, чтобы обувь оставалась красивой и аккуратной. В сырую или снежную погоду необходимо быстро избавляться от влаги в обуви, чтобы...
 
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