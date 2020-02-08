Лукашенко в Сочи, Никас в Александрии, Влад А4 у Урганта и девочка, победившая рак, - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну и пляшет погода: сегодня еще морозик (мужчины-водители, только не увлекайтесь подогревом сидений !), зато новость: тепло вернется. Плохая: оно принесет осадки и ветер">потом снова потепление, ветер, дождь… Дотерпеть бы этот февраль — а там уже и весна. Если думаете, кстати, как пережить выходные, то у нас есть идеи (а еще — крутые фото с новой программы Cirque du Soleil , которую можно увидеть вот прямо сейчас).





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вы же помните, что вчера в Сочи встречались Путин и Лукашенко? Начали с завтрака — съели кашу, продолжили хоккеем . Ну, а уже потом, как министры долетели, заговорили о важном. Если вы не помните, какие у нас в этой встрече были интересы, то вначале прочтите этот текст , а уже потом — известные итоги переговоров . Говорят, Лукашенко уехал из Красной Поляны даже без заявлений для прессы.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ









Каналу Юрия Дудя на YouTube уже три года — и за них он стал известнее, чем за всю свою прошлую карьеру. Вы можете вспомнить, кто за это время давал интервью? Давайте проверим — в помощь вам «говорящие» комментарии под роликами и наш мозговзрывательный тест .

уже три года — и за них он стал известнее, чем за всю свою прошлую карьеру. Вы можете вспомнить, кто за это время давал интервью? Давайте проверим — в помощь вам «говорящие» комментарии под роликами . А мы сами пригласили в студию людей, которые прошли горячие точки — получили там ранения, потеряли друзей, а один из героев — и возможность быть счастливым. После задорного Бумаги вот вам тяжелый разговор о войне, жертвах, возвращении домой и новой жизни . Не пропустите.

Все новости пятницы, 7 февраля

Кстати. Вот вам по-настоящему субботняя новость: говорят, если ты будешь хорошо работать всю неделю, то в выходные из твоего крана в кухне потечет смесь пива, бренди и рома! По крайней мере, именно так произошло у жителей многоэтажки в Индии. Ну, а мы желаем вам классного уикенда — независимо от планов.

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