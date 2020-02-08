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Лукашенко в Сочи, Никас в Александрии, Влад А4 у Урганта и девочка, победившая рак, - все за вчера

08.02.2020 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну и пляшет погода: сегодня еще морозик (мужчины-водители, только не увлекайтесь подогревом сидений!), зато новость: тепло вернется. Плохая: оно принесет осадки и ветер">потом снова потепление, ветер, дождь… Дотерпеть бы этот февраль — а там уже и весна. Если думаете, кстати, как пережить выходные, то у нас есть идеи (а еще — крутые фото с новой программы Cirque du Soleil, которую можно увидеть вот прямо сейчас).


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • А тем временем набирает обороты «сахарное дело». Это, увы, история, которая в очередной раз подтверждает, что законы экономики сложно обмануть… Если вы еще что-то о ней не знаете, или вас волнует не все эти мафия-схемы-«откаты», а когда уже подешевеет сахар — то вот здесь мы все понятно объясняем в карточках.
  • В Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников. В соцсетях и на форумах тут же стали обсуждать, что в армию теперь будут забирать всех. В Минобороны уверяют, что это не так. Попросили военных все понятно разъяснить — держите.
  • Студентов из Китая, которые возвращаются в столичные вузы с каникул, будут отправлять на карантин в профилакторий под Минском. Мы посмотрели, как там все устроено, и спросили министра Караника, по делу ли нагнетают местные. А хотите, еще покажем, как выглядят и как устроены у нас биобоксы для пациентов с коронавирусом? Боже, ну когда уже от него появится вакцина?!
  • Ладно, сколько можно о китайском коронавирусе?.. Узнали, что у нас с банальным «нашим» гриппом.
  • Знаете, кто у нас в топе гонщиков по белорусским дорогам? Bentley (никогда бы не подумали) и BMW (вот вообще не удивлены)! До 249 км/ч разгоняются, оказывается. Вот у нас весь топ гонок, которые попали на камеры — смотрите, что творят.
  • Таксистов «Яндекс» и «Убер» массово вызывают в налоговые. Разбирались, что происходит. Если вкратце — государство снова решило позаботиться о пассажирах (или нет?), когда те вообще не просили. То же произошло и с брестскими маршрутчиками — и они там восстали против новых тарифов автовокзалов.
  • Латвия, Литва и Эстония договорились отказаться от закупки у Беларуси электроэнергии, которую будет вырабатывать БелАЭС — и закрепить это документально. Напомним, они считают нашу станцию в Островце небезопасной.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Обязательно прочтите этот текст. Наша героиня прошла четвертую стадию рака и смерть лучших друзей, выжила, вошла в ремиссию, приняла то, что собственный конец может быть неожиданным и скорым, — и замутила классный, трогательный и очень глубокий фотопроект. А еще рассказала нам, откуда рак у 20-летних и что нужно сделать в первую очередь, если хочешь быть здоровым.
  • А вот, знакомьтесь — Ксения, белоруска из Шанхая, которая покорила Антарктиду. Там, говорит, легко отморозить пальцы во время фото или обгореть сквозь ткань палатки, а в туалет нужно ходить в индивидуальные пакетики. Но в это место влюбляешься раз и навсегда. Читайте и смотрите сами. А мы будем дальше следить за девушкой, ведь ее цель — подняться на семь высочайших вершин семи континентов.
  • Российский художник Никас Сафронов съездил на родину президента Беларуси (и очень сокрушался, что не взял плавки). Зачем? «Знаете, когда дружишь с кем-то, ты должен знать историю этого человека, тем более если это человек такой, как Лукашенко. Потому что это история, это всегда полезно — знать, где рождаются и растут гении, великие люди и те, кто становится частью истории мира». (Не только поэтому, на самом деле).
  • Помните, рассказывали вам о воспитательнице из Солигорска, которая якобы поцарапала ребенка в группе — и родители возмутились? В последний месяц она ходит в суд как на работу. В первом процессе доказывает, что не царапала 6-летнего Никиту, во втором — просит убрать из трудовой книжки запись «уволена в связи с совершением аморального проступка», а также выплатить зарплату за вынужденный прогул. Ну вот вроде бы вчера разобрались с трудовой, на очереди — апелляция по царапинам.
  • Сегодня же в Минске стартует необычный забег: витеблянин Евгений Гуцалов будет бежать 24 часа без сна. Задали ультрамарафонцу несколько глупых вопросов перед стартом, будем следить.
  • Скажите честно: используете одноразовые пластиковые стаканчики для воды? понтуетесь путешествиями? краситесь на работу, как на карнавал? Ай, ну что вы! Это же уже неуместно и даже немного стыдно в нашем время. Прикинули, что еще странно делать в 2020-м.
  • Видели вчера Влада Бумагу в гостях у Урганта? Он пришел на шоу в пижаме, представляете?! «Почему вы не переоделись после поезда?» — пошутил над блогером Иван. Но там есть разумная причина, правда.


  • Каналу Юрия Дудя на YouTube уже три года — и за них он стал известнее, чем за всю свою прошлую карьеру. Вы можете вспомнить, кто за это время давал интервью? Давайте проверим — в помощь вам «говорящие» комментарии под роликами и наш мозговзрывательный тест.
  • А мы сами пригласили в студию людей, которые прошли горячие точки — получили там ранения, потеряли друзей, а один из героев — и возможность быть счастливым. После задорного Бумаги вот вам тяжелый разговор о войне, жертвах, возвращении домой и новой жизни. Не пропустите.

Все новости пятницы, 7 февраля

Кстати. Вот вам по-настоящему субботняя новость: говорят, если ты будешь хорошо работать всю неделю, то в выходные из твоего крана в кухне потечет смесь пива, бренди и рома! По крайней мере, именно так произошло у жителей многоэтажки в Индии. Ну, а мы желаем вам классного уикенда — независимо от планов.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну и пляшет погода: сегодня еще морозик, зато потом снова потепление, ветер, дождь… Дотерпеть бы этот февраль - а там уже и весна.
 
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