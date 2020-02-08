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Маленькая София ждет нашей помощи

08.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Маленькая София ждет нашей помощи
София Жагунь родилась абсолютно здоровым ребенком. В месячном возрасте родители девочки забили тревогу – ребенок мало двигает ручками и ножками, не пытается удерживать головку. В РНПЦ «Мать и дитя» в г. Минске на основании генетического обследования малышке был вынесен диагноз-приговор «спинальная мышечная атрофия 1-й степени»: без необходимого лечения детки не доживают и до двух лет.

Сегодня в мире существует только один препарат, способный помочь ребенку. Он производится в США и стоит 2,5 млн. долларов. Сумма баснословная, и без помощи неравнодушных людей родителям девочки не справиться.

Средства на лечение для Софии можно перечислить на благотворительные счета в ОАО «Беларусбанк» УНП 200369858 МФОАКВВВУ21802.
Счета открыты в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны:

— в белорусских рублях BY96 АКВВ 3134 0000 1476 4132 0117;
— в долларах CIUABY81 АКВВ 3134 0000 1476 5132 0117;
— в евро ВY66 АКВВ 3134 0000 1476 6132 0117
— в российских рублях BY 51 АКВВ 3134 0000 1476 7132 0117 .

Формулировка платежного поручения: «Оказание благотворительной помощи на лечение Жагунь Софии Евгеньевны».

Также помощь можно оказать, пополнив баланс МТС +375 29 7354343. Услуга МТС «поделись балансом» * 363 * 375297354343 * сумма # вызов карта Беларусбанк 6711 7700 1842 9519 до 01 /23 карта МТБанк 5351 0410 7159 2016 до 07/22
карта Сбербанк России 5336 6903 7487 9338 до 05/22 имя пользователя ANGELIKA KARTINEVA
Яндекс деньги: 4100 1116 0404 7338 PayPal: dimitri.scharavin89@mail.ru

 
Теги: Минск
 
 
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София Жагунь родилась абсолютно здоровым ребенком. В месячном возрасте родители девочки забили тревогу – ребенок мало двигает ручками и ножками, не...
 
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