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Обнародован график плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 10 по 14 февраля

08.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Обнародован график плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 10 по 14 февраля
С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 10 по 14 февраля электроэнергия будет отключена:

в дневное время:

  • 10 февраля с 9.30 до 17.00: д. Кудричи;
  • 11 февраля с 9.30 до 17.00: д. Курадово; д Кривичи; д. Площево;
  • 13 февраля с 9.00 до 13.00: д. Торгошицы; д. Кошевичи; д. Ганьковичи (ул. Октябрьская, дома №№ 43-115);
  • 13 февраля с 11.00 до 14.00: д. Вулька-Городищенская (улицы Центральная, Каштановая, Цветочная, Омельковича, Тихая, магазин); д. Любель-Поль;
  • 13 февраля с 13.00 до 16.00: д. Гончары (ул. Гагарина, дома №№ 22-34; ул. Пинская, дома №№ 1-80; улицы Крайняя, Новая);
  • 14 февраля с 9.00 до 17.00: д. Ермаки; аг. Сошно (улицы Лесная, Крыничная).

в ночное время:

  • 12 февраля с 0.00 до 2.00: д. Заозерье;
  • 12 февраля с 2.00 до 4.00: д. Галево;
  • 13 февраля с 0.00 до 2.00: д. Заозерье;
  • 13 февраля с 2.00 до 4.00: д. Городище (улицы Железнодорожная, Советская, Луговая, Лунинецкая дома №№ 9-39);
  • 14 февраля с 2.00 до 4.00: д. Городище (улицы Железнодорожная, Советская, Луговая, Лунинецкая дома №№ 9-39).

 

 
 
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