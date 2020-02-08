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Обнародован график плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 10 по 14 февраля
08.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 10 по 14 февраля электроэнергия будет отключена:
в дневное время:
в ночное время:
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Обнародован график плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 10 по 14 февраля
> С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических...
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