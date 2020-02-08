В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья призывников. Как теперь будут определять годность к армии?

Источник материала: Полесская правда



Список заболеваний, указанный в опубликованном сегодня постановлении Минобороны и Минздрава, остался неизменным, никаких новых заболеваний туда не внесено. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик.

«Список заболеваний как таковых остался неизменным. Никаких новых статей мы не вносили. Это постановление сегодня вступило в силу и является актуальным. Оно сделано применительно к той классификации болезней, которая используется по всей стране», — сказал Дмитрий Альховик.

Основные пункты в списке болезней, которые «наиболее понятны обывателю», как выразился полковник медицинской службы, — это невусы (родинки, образования на коже. — Прим. БЕЛТА), коррекция зрения и сколиоз. «И если наличие невусов препятствовало ношению формы одежды предыдущего образца, то нынешняя форма значительно мягче, комфортнее. Соответственно, таких военнослужащих мы будем призывать. Если в процессе службы выяснится, что действительно невус травмируется, то (молодой человек. — Прим. БЕЛТА) будет признан негодным и уволен», — пояснил Дмитрий Альховик.

Что касается лазерной коррекции зрения, то данная процедура 10 лет назад, когда было принято предыдущее постановление, сильно отличалась. Сейчас расширился спектр операций, появились новые модификации лазеров, требуется меньше времени для реабилитации. «Соответственно, здесь будет изменен подход в предоставлении временной негодности — в зависимости от необходимости реабилитационного периода после той или иной операции», — констатировал Дмитрий Альховик.

Теперь годными будут признаваться молодые люди со сколиозом до 17 градусов. Ранее было 11 градусов. «17 градусов — это то число, которое принято в Вооруженных Силах России. Сколиоз в 17 градусов не препятствует работать, например, в строительной сфере, выполнять тяжелый труд. Поэтому для службы в Вооруженных Силах, не во всех, конечно, подразделениях, такой сколиоз — это вполне допустимая норма», — объяснил полковник. При этом графы, которые касаются годности к службе в силах специальных операций, остались практически без изменений.

Как сообщалось, сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью». В оборонном ведомстве отметили, что документ принят, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

«Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено», — подчеркнули в Минобороны.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документом совершенствуются экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректируются требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.