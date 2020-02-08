Добро пожаловать на Пинщину! Здесь много прекрасных мест для отдыха, рыбалки и сплавов по рекам

Источник материала: Полесская правда

Пинский район – это самобытный край в самом сердце Белорусского Полесья. Пинщина – это природная жемчужина, нанизанная на сине-голубую нить Днепровско-Бугского водного пути, который полнится водами Припяти и ее притоков.

Знаменитые пинские болота с их пугающей первозданной красотой давно прио­рели европейскую известность. Эти залитые водой просторы, образовавшиеся на месте исчезнувшего «Геродотова моря», – окно в прошлое современной Европы и наше бесценное достояние.

Чрезвычайно богато и историко-культурное наследие Пинщины, где на протяжении веков в мире и согласии жили представители разных этнических культур: белорусы-полешуки, татары, евреи, поляки, украинцы. На территории района 273 памятника. В истории края – десятки знаменитых имен: Адам Нарушевич, Леон Боровский, Наполеон Орда, Якуб Колас, Рышард Капустинский…

На Пинщине много прекрасных мест для отдыха, рыбалки и сплавов по рекам. Здесь более 20 агроусадеб. А такие населенные пункты района, как деревни Кривичи, Курадово, Качановичи, Площево, Кудричи, несут в себе многие приметы музеев под открытым небом.

Сердечно приглашаем посетить Пинский район, чтобы прикоснуться к его богатой истории, насладиться первозданной красотой природы и ощутить тепло настоящего полесского гостеприимства.

Татьяна ХВАГИНА