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Дело так и не закрыто. Как живет вдова заслуженного строителя Патрончика, которая встретила мужа из СИЗО в гробу

08.02.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Человека нет уже год и 9 месяцев, а уголовное дело Николая Патрончика из Круглого так и не закрыто. Заслуженный строитель Беларуси, отстроивший малую родину президента, умер 7 мая 2018 года. В СИЗО он провел более 4 месяцев по обвинению в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями.


Уголовное дело до сих пор не закрыто

Николая Патрончика задержали 26 декабря 2017 года на рабочем месте и отправили в СИЗО. Через несколько дней после этого прокуратура сообщила, что в отношении Патрончика возбудили уголовное дело за особо крупное хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями.

Под стражу взяли и младшего сына руководителя ПМК-266, Дмитрия. По версии следствия, в начале 2014 года отец и сын сговорились «с целью завладения денежными средствами предприятия».

31-летний Дмитрий якобы зарегистрировал как индивидуального предпринимателя своего знакомого, но по факту работал сам. По указанию Патрончика-старшего сотрудники ПМК якобы закупали автозапчасти через предпринимателя — то есть фактически через Патрончика-младшего. Причем якобы по завышенной цене — надбавка доходила до 100%. В результате суммарная разница между закупкой и продажей автозапчастей якобы составила более 1 млн 50 тыс. рублей, или более 500 тыс. долларов в эквиваленте по курсу января 2018 года. Деньги, по данным следствия, были перечислены на расчетный счет ИП.

«Свет погас в Круглом». Что говорят о задержанном строителе Патрончике и что он пишет из СИЗО

Для Круглого задержание Патрончиков стало небывалым потрясением. Особенно взволнованы были сотрудники ПМК-266, которой Николай Васильевич отдал без малого 45 лет. Они тогда даже написали коллективное письмо президенту: попросили «отнестись гуманно» к их руководителю и вернуть его в Круглое — пока хотя бы под домашний арест. Волновались, как их Патрончик, человек в почтенном возрасте, больной, перенесет содержание под стражей.

Ведь после аварии он отказался от группы инвалидности, чтобы не лишаться работы, рассказывала TUT.BY его жена, а теперь вдова Лариса Олеговна. «Утром встанет, ногу перевяжет — и пошел».

В 2013 году Николай Патрончик, возвращаясь со строящегося объекта в Толочине, попал в ДТП и получил тяжелые травмы. Месяц он провел в коме. На реабилитацию ушел год, но Николай Васильевич полностью так и не восстановился, передвигался с трудом.

Из СИЗО Николай Патрончик вернулся домой в гробу — похороны прошли 10 мая. Проводить человека, имя которого до сих пор прочно ассоциируется с ПМК-266 и Круглым, собралось несколько сотен людей. Гроб с телом Николая Васильевича привезли к зданию ПМК для прощания. Плакали даже мужчины.


Спустя несколько месяцев — 11 сентября 2018 года — дело Патрончика-старшего все же выделили в отдельное производство. На 6 февраля 2020 года оно не прекращено, хоть обвиняемый давно умер.

Дело Дмитрия Патрончика завершилось судом и обвинительным приговором: 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится в стадии обжалования.

Комментировать уголовное дело в отношении Николая Патрончика и приговор Дмитрию Патрончику родные сейчас отказываются.

«Причину смерти назвали только после письма в Администрацию»

Когда Николай Патрончик умер, вдова получила свидетельство о его смерти. А в нем в графе «Причина смерти» стоял код R99, что означает «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти». То есть — причина смерти не установлена.

Вдова и брат умершего написали в Администрацию президента — пытались узнать не только то, от чего умер Николай Патрончик, но и была ли ему оказана своевременная помощь.

Лариса Олеговна рассказывала, что ее муж жаловался на серьезные проблемы со здоровьем не один месяц. У него были сахарный диабет, проблемы с почками, цирроз печени. Два раза Патрончика из СИЗО забирали в областную больницу — на день, на обследование, после этого корректировали лечение. Но заметных улучшений не было, семья волновалась.

Адвокат неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения и лечении в условиях стационара, родственники обращались в главное управление по вопросам помилования Администрации президента. Все заверяли: заболевания подозреваемого позволяют ему находиться в СИЗО.


Сокамерники Николая Васильевича рассказывали потом семье, что «ему стало совсем плохо» за три дня до смерти. Это писала в письме президенту вдова. А еще то, что на просьбу вызвать скорую сотрудники СИЗО не реагировали. К Патрончику приходил только врач и «делал какие-то уколы», рассказывают родные экс-главы ПМК-266.

«Скорую ему вызвали только в 8 утра 7 мая, в день смерти, когда очевидно было уже поздно, — писала президенту вдова. — Следователи и прокуроры, дабы снять с себя ответственность и скрыть очевидный факт неоказания медицинской помощи в СИЗО, даже „задним числом“ вынесли постановление о том, что якобы 07.05.2018 года, в день смерти, Николаю Васильевичу изменили меру пресечения и освободили его из-под стражи. Исходя из этого, он вроде как умер „свободным человеком“, и, соответственно, за его смерть никому отвечать не придется».

После письма президенту к вдове пришел следователь, а затем семья получила документ — и причина смерти семье формально стала известна. Выносить ее на обсуждение общественности родные не хотят.

Что касается вопроса семьи о том, была ли ему оказана своевременная помощь, то официальный ответ — да, была.

«Цель одна — дождаться детей»

На имущество и деньги Патрончиков сразу после задержания Николая Васильевича и его сына Дмитрия тогда наложили арест. Он действует и сейчас, говорит вдова Лариса Олеговна. Она живет на свою пенсию. В большом доме она одна: рыбок, о которых Николай Васильевич спрашивал в письмах, пришлось раздать. Кошка умерла сразу после смерти хозяина.

К Ларисе Олеговне как к инвалиду 1-й группы регулярно приходит соцработник. Она и вывезет вдову погулять, и в магазин отвезет — какое-никакое развлечение.

— Спасибо ей большое. И соседям — я же с ними живу. Меня же нужно утром поднять, пересадить в кресло, вечером — обратно. Если б не они… Ай, я не жалуюсь. У меня цель одна — дождаться своих детей, — говорит Лариса Олеговна.

За младшего Дмитрия она очень переживает. Говорит, он пишет ей постоянно.

О старшем сыне Олеге Лариса Олеговна ничего не знает вот уже 2 года. Когда было задержание Патрончиков, так совпало, что он находился за пределами страны — и не вернулся.


Сейчас семья тратит деньги на адвокатов — идут апелляции по приговору Дмитрия и по решению Круглянского суда, который посчитал, что дом, в котором сейчас живет Лариса Олеговна, Николай Патрончик якобы незаконно оставил в наследство внуку. Аргументация — якобы знал заранее об уголовном деле, потому «подстраховался». И нет, выселять вдову никто не собирается, но эта тяжба вдобавок ко всему остальному угнетает женщину.

Говорит, вся ее пенсия разлетается — на оплату счетов, лекарства. А еще нужно памятник мужу поставить. Деньги на него люди даже высылают — круглянцы, которые уехали в другие города. ПМК-266 тоже решила в этом помочь — прислала деньги. Памятник, говорит вдова, уже изготавливают, установить его хотят весной.

На могиле мужа Лариса Олеговна была со дня похорон один раз — когда ей помогли туда добраться. Но ей рассказывают, что могила Николая Патрончика всегда в цветах.

А как живет ПМК-266 без «своего Николая Васильевича» — скоро расскажет TUT.BY.


Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работали больше полутора тысяч человек.

ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.

Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию президента «Александрия-2».

Николай Патрончик возглавлял предприятие с 1995 года. За вклад в строительство коллектив предприятия был занесен на областную и трижды на республиканскую Доски почета, в 2007 и 2009 годах с присуждением второго места, а в 2010 году Круглянской ПМК-266 было присуждено первое место среди строительных организаций страны.

Николай Патрончик указом президента был награжден медалью «За трудовое отличие», позже ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь».

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«Следователи и прокуроры… "задним числом" вынесли постановление о том, что якобы в день смерти Николаю Васильевичу изменили меру пресечения и освободили его...
 
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