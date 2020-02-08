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«Вы идете против бога!» Пары, сделавшие ЭКО, - об осуждении общества и своих детях
08.02.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы очень хотите ребенка. Но у вас не получается. Вы лечитесь. Год, два, три. Вы в отчаянии — идете к «чародею». Разумеется, это не помогает. Но вы все еще очень хотите ребенка. Что остается? Усыновить или попробовать ЭКО. Мы пригласили в студию пары, которые пошли по второму пути. Мы поговорили о религиозных людях, которые их осуждали, о побочных эффектах процедуры (для женщины, не ребенка) и, конечно, о счастье — их детях.
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У этой процедуры много побочных эффектов - но не для детей.
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