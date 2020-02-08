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Что-то синее и непонятное. В Гродно открылась необычная выставка и… сразу же закрылась

08.02.2020 13:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошла необычная выставка-перфоманс, которая продлилась один вечер. Главная задумка авторов — трех гродненских художниц — показать людям скоротечность времени, вызвать непохожие на повседневные эмоции и рассказать о своем видении мира и жизни.


Выставку назвали «Контакт». Проходила она в кафе AvaCava. Зрители также могли стать активными участниками выставки, который включал в себя фотоэкспозицию, танцевальный перформанс «жажда воды» в исполнении Дарьи Ивановой и Игоря Жамойда, барабанные ритмы от Игоря Джемова, инсталляцию «птица в клетке» с игрой актера Николая Вилимовича. Все это происходило в темноте, актеры были подсвечены ультрофиолетом, а их тела мерцали от флуоресцентной краски. Организаторы необычной выставки говорят, что на данном перфомансе не остановятся и в скором будущем придумают что-то новенькое и удивительное.












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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошла необычная выставка-перфоманс, которая продлилась один вечер. Главная задумка авторов - трех гродненских художниц - показать людям скоротечность...
 
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