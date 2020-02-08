Что-то синее и непонятное. В Гродно открылась необычная выставка и… сразу же закрылась

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошла необычная выставка-перфоманс, которая продлилась один вечер. Главная задумка авторов — трех гродненских художниц — показать людям скоротечность времени, вызвать непохожие на повседневные эмоции и рассказать о своем видении мира и жизни.





Выставку назвали «Контакт». Проходила она в кафе AvaCava. Зрители также могли стать активными участниками выставки, который включал в себя фотоэкспозицию, танцевальный перформанс «жажда воды» в исполнении Дарьи Ивановой и Игоря Жамойда, барабанные ритмы от Игоря Джемова, инсталляцию «птица в клетке» с игрой актера Николая Вилимовича. Все это происходило в темноте, актеры были подсвечены ультрофиолетом, а их тела мерцали от флуоресцентной краски. Организаторы необычной выставки говорят, что на данном перфомансе не остановятся и в скором будущем придумают что-то новенькое и удивительное.













































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