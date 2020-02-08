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Костел: гомосексуализм лечится, контрацепция и аборты запрещены

08.02.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Администрацию президента в ближайшее время будет направлена петиция с требованием ограничить ЛГБТ-пропаганду в отношении детей и молодежи. Под петицией — 55 тысяч подписей. Организатором сбора подписей выступила католическая молодежная миссия «Чистое сердце». А свои подписи ставили не только католики, но также православные и протестанты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта homecarepioneers.com

И губка Боб тоже?..

Идеология ЛГБТ «прорывается в школы и университеты», заявил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич на встрече с молодежью в Красном костеле по вопросам семейной жизни. 

Как рассказал Кондрусевич, к нему лично в костел приходят люди с гомосексуальной ориентацией с просьбой помочь изменить жизнь: «С помощью священника, костела, исповеди, причастия человек сдерживается».

Костел не отворачивается от людей «с гомосексуальными наклонностями», подчеркнул Кондрусевич, «от этого можно вылечиться с божьей помощью».

Глава Католического костела в Беларуси также сослался на некое американское исследование, которое установило, что человек «не рождается таким (гомосексуалом. — ред.), а культура его создает таким».


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Отметим, что вопросы архиепископу Кондрусевичу для его встречи с молодежью задавались заранее в электронном виде.

В вопросе о сборе подписей под петицией против ЛГБТ-пропаганды отмечалось, что эта инициатива встретила «неоднозначный отклик среди католиков», многие из которых отказались ставить свои подписи, так как не понимали цель этого обращения и сомневались в том, что ЛГБТ-пропаганда настолько серьезная для Беларуси проблема.

Автор вопроса также попросил привести конкретные примеры ЛГБТ-пропаганды.

Ксёндз Сергей Доброгост, приводя примеры, упомянул популярный мультсериал «Губка Боб». Сам ксёнзд его «не смотрел», но знает, что есть эпизод, где два персонажа мужского пола усыновляют ребенка-устрицу.

«Наша позиция такая — мы не хотим этот мультфильм запретить. Мы хотим, чтобы такой мультфильм демонстрировался с возрастными ограничениями и информированием о том, что он содержит сцены ЛГБТ-отношений», — сказал Доброгост.

Он также упомянул существование компьютерных игр, содержащие «такие сцены», и отметил, что есть и другие примеры, которые в скором времени планируется опубличить.

«Нет» контрацепции, ЭКО и абортам

Многие вопросы к Кондрусевичу касались сексуальных отношений в семье. В частности, спрашивали о позиции костела, запрещающей предохраняться от нежелательной беременности и не допускающей абортов.

Одна из целей отношений мужчины и женщины в браке — продолжение рода, подчеркнул митрополит Тадеуш Кондрусевич, поэтому «всё то, что сопротивляется этому, является грехом. Мы знаем различные контрацептивные средства, которых становится всё больше и больше. Это (их использование. — ред.) уже является грехом».

Отвечая на вопрос, почему костел выступает против ЭКО, Кондрусевич сказал, что «продолжение рода должно происходить естественным способом, а не каким-то искусственным».

«Сколько эмбрионов нужно загубить, чтобы сделать это ЭКО! И неизвестно, выйдет ли из этого что-то», — отметил Кондрусевич.

Отметим, что медики опровергают утверждение, что ЭКО невозможно без уничтожения эмбрионов.

«Пока женщина и ее муж не напишут заявление об утилизации эмбрионов, их сохраняют. Опыты над эмбрионами мы не проводим, это запрещено законом. Что касается редукции, она делается крайне редко и в основном по медицинским показаниям. Большинство — 70% — беременностей в результате ЭКО одноплодные», — рассказала Naviny.by репродуктолог Елена Панкратова.

Кондрусевич обратил внимание, что есть много детей, которые нуждаются в опеке и усыновлении: «Почему бы не усыновить кого-то? Можно найти такое решение».

Митрополит Кондрусевич также отметил, что количество детей, которые могут родиться в результате ЭКО, несоизмеримо с числом детей, которые не рождаются в результате абортов: «Не было бы 25 тысяч абортов ежегодно, не оказалась бы Беларусь в такой демографической яме, как теперь».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

У архиепископа спросили, почему в 2013 году в Минске власти запретили марш «В защиту жизни» и не стоит ли вернуться к этой идее. Митрополит сказал, что «стоит пробовать»: «В такой критической ситуации необходимо объединить усилия различных конфессий и религий, и мусульман, и евреев присоединить, а также государственные структуры. Костел исходит из того, что аборт — это убийство жизни».

При этом Кондрусевич отметил, что иногда роды угрожают жизни женщины, «тогда можно сделать [аборт]». Он привел пример: в 1962 году 39-летняя итальянка Джанна Беретта-Молла, зная, что умрет в результате беременности, все же пошла на то, чтобы выносить и родить дочь. Это был ее четвертый ребенок. После смерти костел признал эту женщину святой.

«Женщина — это мать, мужчина — добытчик»

Спрашивали у Кондрусевича и о том, как быть, если жена зарабатывает больше мужа.

«Сегодня мы видим, что женщина занята работой, работой, работой. Надо искать золотую середину... В первую очередь женщина — мать, которая воспитывает своего ребенка», — отметил архиепископ.

По мнению ксёндза Сергея Доброгоста, «мужчину надо защищать, вознести немного выше, сделать его добытчиком, сильным, тем, кто будет главой семьи, а не болтаться где-то сзади».

Кондрусевич, отметив, что «вопрос гендерного равенства постоянно поднимается», сказал, что не согласен с использованием слова гендер: «Почему мы не говорим “половое равенство”? Я посмотрел бы, как много людей это бы говорили. Неизвестно, к чему мы придем, и какую опасность несет эта гендерная идеология, поэтому мы против этого, и костел будет стоять на своих позициях дальше».

Напомним, что костел выступал против ряда положений концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию». Архиепископ Кондрусевич в июне 2018 года направил в адрес президента Беларуси письмо с критикой этого документа. Вскоре и Лукашенко раскритиковал концепцию законопроекта, и от него отказались.

Между тем, согласно исследованию Института социологии Национальной академии наук, проведенного в 2018 году по заказу ЮНФПА, 28,4% белорусских женщин когда-либо подвергались физическому насилию.

 
Теги: Минск
 
 
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В Администрацию президента в ближайшее время будет направлена петиция с требованием ограничить ЛГБТ-пропаганду в отношении детей и молодежи.
 
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