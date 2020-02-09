ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А вы ради чего хотели вырасти?

09.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Я в детстве хотела побыстрее вырасти, чтобы зарабатывать деньги и покупать конфеты, шоколадки и торты. Каждый день, очень много, вот прямь все, что захочу! Весь магазин давайте!

А вы ради чего хотели вырасти?
Фото из открытых интернет-источников

Еще очень хотелось вырасти, чтобы заиметь свою собственную кожаную сумку, в которой буду носить красную помаду, большой кошелек с металлической бляшкой, массажку на длинной ручке с зеркалом на обратной стороне и шоколадку Milky Way. Помню, как в гости приходила мамина подруга и у нее в сумке всегда была такая шоколадка для меня. Вот тогда я для себя все про взрослую жизнь и решила. Вырасту – куплю кошелек и эту шоколадину. Так бесило, что Milky Way маленький. Откусил разок – и всё, уже закончился.

Мне хотелось скорее вырасти, чтобы завести трюмо с косметикой, вешать на зеркало бусы, ставить красиво кремы, помады и духи. Чтобы ходить на работу, а не отсиживаться в скучной продленке. Потому что на работе точно весело! Там все пьют помадными губами кофе из чашек в цветочек, быстро набирают текст на печатной машинке, ставят штампы на документах и свои подписи. И чтобы зарабатывать и тратить на что хочу. Очень срочно надо было вырасти, чтобы всем этим побыстрее заняться.

Мне хотелось скорее вырасти, чтобы носить зимой меховую шапку и лисий воротник поверх пальто. И чтобы кожаные перчатки, а не варежки на резинке. И сапоги на каблуках, а не валенки.

А на днях я составила список врачей, к которым надо сходить в ближайшее время, чтобы было чем Milky Way жевать, на что каблуки обувать и на чем меховую шапку носить.

И сладкое не ем после 12 дня, чтобы не отложилось на боках и других стратегически важных местах.

И штампы на документах не ставлю, только подписи. И зарабатываю сейчас и трачу на что захочу: хочу на коммунальные платежи, хочу на кредиты, хочу на налоги.

И спать днем мне сейчас очень нравится, да и по ночам что-то гулять особо неохота. И вообще, не с кем – все ровесники спят, ведь завтра на работу.

И уроки я снова делаю, с сыном, а еще дочка подрастает.
Выросла, ага.

Ирина ШУТОВА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Я в детстве хотела побыстрее вырасти, чтобы зарабатывать деньги и покупать конфеты, шоколадки и торты. Каждый день, очень много, вот прямь все, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика