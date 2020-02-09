А вы ради чего хотели вырасти?

Источник материала: Газета Авангард

Я в детстве хотела побыстрее вырасти, чтобы зарабатывать деньги и покупать конфеты, шоколадки и торты. Каждый день, очень много, вот прямь все, что захочу! Весь магазин давайте!





Еще очень хотелось вырасти, чтобы заиметь свою собственную кожаную сумку, в которой буду носить красную помаду, большой кошелек с металлической бляшкой, массажку на длинной ручке с зеркалом на обратной стороне и шоколадку Milky Way. Помню, как в гости приходила мамина подруга и у нее в сумке всегда была такая шоколадка для меня. Вот тогда я для себя все про взрослую жизнь и решила. Вырасту – куплю кошелек и эту шоколадину. Так бесило, что Milky Way маленький. Откусил разок – и всё, уже закончился.

Мне хотелось скорее вырасти, чтобы завести трюмо с косметикой, вешать на зеркало бусы, ставить красиво кремы, помады и духи. Чтобы ходить на работу, а не отсиживаться в скучной продленке. Потому что на работе точно весело! Там все пьют помадными губами кофе из чашек в цветочек, быстро набирают текст на печатной машинке, ставят штампы на документах и свои подписи. И чтобы зарабатывать и тратить на что хочу. Очень срочно надо было вырасти, чтобы всем этим побыстрее заняться.

Мне хотелось скорее вырасти, чтобы носить зимой меховую шапку и лисий воротник поверх пальто. И чтобы кожаные перчатки, а не варежки на резинке. И сапоги на каблуках, а не валенки.

А на днях я составила список врачей, к которым надо сходить в ближайшее время, чтобы было чем Milky Way жевать, на что каблуки обувать и на чем меховую шапку носить.

И сладкое не ем после 12 дня, чтобы не отложилось на боках и других стратегически важных местах.

И штампы на документах не ставлю, только подписи. И зарабатываю сейчас и трачу на что захочу: хочу на коммунальные платежи, хочу на кредиты, хочу на налоги.

И спать днем мне сейчас очень нравится, да и по ночам что-то гулять особо неохота. И вообще, не с кем – все ровесники спят, ведь завтра на работу.

И уроки я снова делаю, с сыном, а еще дочка подрастает.

Выросла, ага.

Ирина ШУТОВА