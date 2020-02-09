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Самый популярный YouTube-блогер из Беларуси Влад Бумага пришел на шоу «Вечерний Ургант» в пижаме

09.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Самый популярный YouTube-блогер из Беларуси Влад Бумага пришел на шоу «Вечерний Ургант» в пижаме

Белорусский видеоблогер Влад Бумага стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта на «Первом канале» 7 февраля.

23-летний блогер пришел на эфир в пижаме и тапочках. По словам ютубера, редактор телепередачи предупредил, что в брендовых вещах появляться перед камерами нельзя (это считается рекламой). Поэтому парень решил предстать перед зрителями в пижаме.

Иван Ургант пошутил, что канал белоруса «А4» смотрят все дети на планете, в том числе и его. А Бумага, в свою очередь, похвалил «челленджи», которые устраивают в «Вечернем Урганте».

Канал Влада Бумаги в YouTube существует с 2014 года. На данный момент количество подписчиков на нем достигло 14,8 млн. Общее количество просмотров на канале «А4» больше миллиарда. Видео блогера постоянно попадают на первые места во вкладке «Тренды». Также Влад является обладателем бриллиантовой кнопки YouTube за 10 млн подписчиков.

ОНТ
 
 
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Белорусский видеоблогер Влад Бумага стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта на «Первом канале» 7 февраля. 23-летний блогер пришел на эфир в пижаме
 
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