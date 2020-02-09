Самый популярный YouTube-блогер из Беларуси Влад Бумага пришел на шоу «Вечерний Ургант» в пижаме

Белорусский видеоблогер Влад Бумага стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта на «Первом канале» 7 февраля.
23-летний
Иван Ургант пошутил, что канал белоруса «А4» смотрят все дети на планете, в том числе и его. А Бумага, в свою очередь, похвалил «челленджи», которые устраивают в «Вечернем Урганте».
Канал Влада Бумаги в YouTube существует с 2014 года. На данный момент количество подписчиков на нем достигло 14,8 млн. Общее количество просмотров на канале «А4» больше миллиарда. Видео блогера постоянно попадают на первые места во вкладке «Тренды». Также Влад является обладателем бриллиантовой кнопки YouTube за 10 млн подписчиков.