Я живу в Пелесе. В маленькой деревне есть школа, куда из-за границы возвращаются работать выпускники

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, Ионас Матюлявичус или Иван Матюлевич — директор необычной школы в деревне Пелеса́, что в Вороновском районе. Дети здесь обучаются на литовском языке, а часть педагогов приезжают работать в белорусскую школу из Литвы, предварительно пройдя конкурс в Минобре соседней страны. В самой же Пелесе и некоторых деревнях в округе большинство местных жителей называют себя литовцами, хотя сразу же говорят — никогда в этих краях не было межнациональных конфликтов, и местные всегда мирно уживались друг с другом, а «смешанных» семей становится все больше.





Пелеса — уникальная деревня в уникальном регионе. Местечко и еще несколько населенных пунктов в округе — самые литовские в самом польском районе Беларуси. Здесь наравне с «Добры дзень!» говорят «Laba diena!». Местные в обиходе часто используют литовский язык, лихо переходя с него на русский или белорусский, или на трасянку. А в школе дети изучают еще и английский.

— Не путаются ученики в языках? Сложно же.

— Справляются. Психика ребенка более пластичная, что ли. Потом во взрослом возрасте это все сложнее. Но, согласитесь, знание нескольких языков расширяет кругозор, облагораживает человека, тренирует его память и дает больше возможностей в дальнейшей жизни, — рассуждает директор школы и рассказывает, что, вот, например, учителю, чтобы устроиться к ним работать, надо знать не только свой предмет, а еще и литовский язык.





Таких специалистов в Беларуси мало, поэтому половина учителей приезжает сюда работать из Литвы. Живут в учительских домиках на территории школы, а на выходные уезжают домой. И правда, возле каждого из трех коттеджей стоят автомобили с литовскими номерах.

— Условия проживания приемлемые. У каждого из педагогов есть своя комната, правда ванна, туалет и кухня — общие. Но никто не жалуется, — говорит директор.

Этим материалом TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Работает при школе и общежитие для детей из отдаленных деревень. Иван рассказывает, что в Пелесе дети учатся не только из окрестных населенных пунктов, но и приезжают, например, из Лидского района. Раньше ездили даже из Щучина. Каждый день ездить домой — накладно, хоть у школы есть два автобуса для развоза учеников.





Сейчас в детском общежитии живут около 30 детей, а всего в школе обучаются 115 человек. Педагогический состав — белорусские и литовские учителя, по 11 человек из каждой страны.

А Иван Матюлевич — первый директор этой школы, у которого белорусское гражданство. До него ей руководили только приглашенные литовские специалисты. Учредитель Пелесской школы — Министерство образования Литвы, оно и финансирует деятельность заведения, однако дети обучаются по белорусской программе и получают аттестаты белорусского образца — но они признаются на территории соседней страны, а у пелесских школьников есть возможность поступать в литовские вузы на общих основаниях. Главное — знать литовский язык, экзамен по которому обязателен для всех выпускников местной школы. Принимают сюда не только литовцев по национальности, но и всех тех, кто просто хочет учиться на литовском. Однако в школе сразу говорят: возможности все-таки ограничены, всех желающих взять не могут физически. Впрочем, для местных это не проблема — в соседнем агрогородке Больтишки есть привычная белорусская базовая школа.





— Наши дети участвуют в олимпиадах, конкурсах и конференциях как в Литве, так и в Беларуси. Постоянно ездят на экскурсии в Вильнюс и другие литовские города, каждый год бывают на президентском балу в столице той страны.

Язык школьники начинают изучать в первом классе. Тем, у кого в семьях говорят на литовском, конечно, легче, однако, как замечают учителя, и те ребята, для которых он иностранный, очень быстро схватывают основы — ведь попадают в языковую среду. Есть примеры, когда новые ученики приходили и в шестой класс без знания литовского, но уже в выпускном классе сдавали язык наравне со всеми.

— Mokytojas, mokytojas! — бежит по коридору и кричит девочка. Нам переводят: «Учитель, учитель!». В литовских паспортах нет отчества, поэтому дети обращаются к педагогам просто mokytojas. Логично ведь.

Между собой педагоги разговаривают тоже на литовском, однако сегодня, чтобы и мы понимали, о чем речь, переходят на русский.

Параллельно с экскурсией по школе, директор решает насущные вопросы — интересуется у поваров, что сегодня на обед, обсуждает с учителями планы уроков, подписывает бумаги, сверяет расписание. И по ходу действий показывает нам тренажерный зал, маленькие классы, которые рассчитаны максимум на 12 человек, большую учительскую, комнату отдыха для педагогов, библиотеку, столовую и актовый зал, который используется здесь еще и как спортивный.









Литва платит зарплаты учителям и техническому персоналу, закупает необходимое оборудование, оплачивает проживание в общежитии для детей и педагогов, а также питание — оно бесплатно для всех учеников.

В школе есть две группы кратковременного пребывания для дошколят, малыши здесь находятся до обеда. С ними работают воспитатели, которые стараются говорить с детками на литовском — таким образом постепенно подготавливая их к учебе в школе. Для будущих первоклашек выделено две комнаты на втором этаже.

— У нас просто нет возможности организовать здесь полноценный детский сад со спальнями. Поэтому малыши здесь не спят, сразу после обеда их забирают родители, — рассказывает директор школы.





На улице Иван ведет нас к деревянной скульптуре князя Витовта, которой здесь гордятся. (Но, кажется, местные здесь всем гордятся: и костелом, и школой, и своим местечком, и лесами вокруг него, и даже высокой елкой, которая растет около здания школы. И это очень круто ощущать). Скульптуру торжественно открыли в 2010 году. Сделан памятник из дуба в народной литовской технике резьбы по дереву. Автор памятника — литовский скульптор Альгимантас Соколаускас.

— Кстати, говорят, что и у нас когда-то свой князь был — Пелес, отсюда якобы и название деревни. Но есть еще и другая версия: мол, «пелеса» означает «за болотом», «болотистая местность» — это как раз отражает местный ландшафт, — углубляется в историю деревни Иван, а потом продолжает рассказывать про устройство школы.

















В Пелесе работает общественное объединение литовцев «Гимтине», руководит которым также Иван Матюкевич. Он — из семьи этнических литовцев. Местный. Рассказывает, что его деды и прадеды говорили на литовском, родители — тоже. В семье сохраняли и сохраняют литовские традиции, готовят национальные блюда — конечно, цеппелины, а еще шалтибарщай, холодный борщ. Сам себя считает белорусским литовцем, Пелесу — своей белорусско-литовской родиной.

— В начале 20-го века в Пелесе уже была литовская школа, но потом здание сгорело. Чуть позже, уже в советское время, когда открылась школа с обучением на русском языке, здесь организовали по просьбе местных жителей и обучение литовскому. Тогдашняя администрация даже в Москву ездила в 50-е годы, чтобы им здесь разрешили обучать детей на литовском. Вот такой класс я и закончил.





Потом, после учебы в Минске, Иван вернулся в родную деревню. Здесь как раз начали организовывать отдельную школу с обучением на литовском языке. Сначала построили первое небольшое здание с несколькими кабинетами, а потом достраивали потихоньку корпуса и второй этаж. В итоге получилось закольцованное здание по нетипичному проекту с большими окнами на первом этаже и полумансардными помещениями — на втором.

Иван сначала работал здесь учителем, потом завучем, а с 2011 года стал директором. В школе, говорит, наметилась тенденция — пелесские выпускники, отучившись в вузах, возвращаются сюда уже учителями.

Вот, например, учитель литовского Леонид Ивашко. Закончив Пелесскую школу, он поступил в вуз Вильнюс, а после окончания университета вернулся в родные места.

— Там все нравилось, но в Вильнюсе учителей много, жить в чужом городе и стране накладно. А еще там нет распределения. С одной стороны — это хорошо, с другой — ты сам ищешь себе рабочее место. Я подумал и решил, что больше пригожусь здесь — и ни о чем не жалею. Наверное, учить детей на родине, как когда-то учили меня, это идеальный вариант. А в большой город можно съездить в гости или на экскурсию, — говорит молодой учитель.





— Деревни пустеют. Раньше Пелеса была очень большой деревней, а сейчас здесь живет всего 150 человек, — рассказывает директор Иван. — Но мы любим свою малую родину и по крупицам собираем историю этих краев. Вот, например, наш костел святого Линуса. Был возведен в 1910 году в стиле модерн с чертами неоготики. Его закрыли в 1952-м году, а отдали верующим в 1992 году. Рассказываем детям про выдающихся людей нашего края.

Учителя пелесской школы еще собирают по окрестным деревням старинные предметы быта и старые фотографии, копии которых сейчас висят на первом этаже школы, раньше записывали и народные песни, а сейчас, говорят, увы, записывать больше некого: те, кто знал те исконные местные обычаи и традиции, поумирали.





Но педагоги постоянно что-то придумывают, чтобы дети знали и гордились местом, где живут. Недавно в школе была неделя, посвященная Марии Круопене — местной жительнице, которая написала две книги по культуре и обычаям этих краев. В школе есть записи песен и стихотворений Марии. В 1995 году она декретом ныне покойного президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса была награждена медалью Гедимина за вклад в развитие литовской культуры и искусства. Мария Круопене умерла в 2004 году и похоронена около Вильнюса.

— Детям интересно узнавать об истории родного края, о тех людях, которые здесь когда-то жили. Фотографии бабушек и дедушек ребенок приносит и с гордостью показывает другим, рассказывает о том, чем они запомнились. Он чувствует причастность к роду, привязанность к местечку. Мы это всячески поддерживаем, — говорит директор школы. Он убежден, что именно так, через «малую» историю, можно привить любовь и уважение к своей «большой» родине — Беларуси. Не забывая при этом и о своей национальности.

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