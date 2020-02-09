Задержан ли по «сахарному» делу экс-министр МВД Шуневич?

О задержании бывшего главы МВД Беларуси Игоря Шуневича сообщил Onliner со ссылкой на собственный источник. По какой причине и в каком статусе (подозреваемого или свидетеля) задержали Шуневича, неизвестно. Кроме того, само задержание еще не подтверждено официальными органами.

Телеграм-канал Nexta утверждает, что Шуневича вызывали на допрос. Редакторы канала предполагают, что экс-министр МВД замешан в скандальном «сахарном» деле, так как коррупционная схема действовала в период его работы в органах. По данным канала, Шуневич знал о происходящем, он был хорошо знаком с задержанным Криштаповичем.

Следственный комитет, МВД и КГБ пока не дают комментариев.

Тем временем, источники агентства Sputnik отмечают, что «нельзя исключать вероятности того, что по данному резонансному делу допрашивают и будут допрашивать в качестве свидетелей людей с громкими фамилиями и высокими должностями. Возможно, следователи нашли основания допросить и бывшего министра».

Следствие вступило в активную стадию, нарабатывается доказательная база, в СИЗО находится полковник Владимир Тихиня. Так что возможно открытие и новых обстоятельств дела.

27 января сообщалось , что с самолета 24 января были сняты директора сахарных заводов с семьями. СМИ сообщали: не исключено, что их задержание связано с арестом главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини.

Несколько дней власти отказывались от комментариев по этому делу. Только 30 января генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк озвучил точку зрения прокуратуры. «Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», - заявил генпрокурор.

Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушской бумажной фабрики 4 февраля рассказал о задержании директоров белорусских сахарных заводов.

«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».