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Задержан ли по «сахарному» делу экс-министр МВД Шуневич?
09.02.2020 12:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
О задержании бывшего главы МВД Беларуси Игоря Шуневича сообщил
Телеграм-канал
Следственный комитет, МВД и КГБ пока не дают комментариев.
Тем временем, источники агентства
Следствие вступило в активную стадию, нарабатывается доказательная база, в СИЗО находится полковник Владимир Тихиня. Так что возможно открытие и новых обстоятельств дела.
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Несколько дней власти отказывались от комментариев по этому делу. Только 30 января генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк
Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушской бумажной фабрики 4 февраля
«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».
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О задержании бывшего главы МВД Беларуси Игоря Шуневича сообщил Onliner со ссылкой на собст
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