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«Девушек у нас в зале нет - дерусь с парнями». История молодой чемпионки, каскадера и актрисы
09.02.2020 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тане 21 год. 4 года назад она случайно попала в секцию по рукопашному бою. Сегодня она уже чемпионка мира, а еще каскадер и актриса драматического театра кино! Сама девушка говорит, что живет двойной жизнью и с блеском в глазах рассказывает про каждую свою профессию. Это история про невероятно сильного духом человека и про то, что нет ничего невозможного. Мы продолжаем проект
Выражаем благодарность за помощь в организации съемок спортивному залу «
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