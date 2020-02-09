«Девушек у нас в зале нет - дерусь с парнями». История молодой чемпионки, каскадера и актрисы

Источник материала: Tut.by

Тане 21 год. 4 года назад она случайно попала в секцию по рукопашному бою. Сегодня она уже чемпионка мира, а еще каскадер и актриса драматического театра кино! Сама девушка говорит, что живет двойной жизнью и с блеском в глазах рассказывает про каждую свою профессию. Это история про невероятно сильного духом человека и про то, что нет ничего невозможного. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.