Конкурс включает 3 этапа.
На первом этапе девушки общались с членами жюри, рассказывали о себе. Демонстрировали свои способности- танцевали, пели, декламировали стихи.
Второй этап – дефиле в купальниках, а третий – это фотосессия.
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Областной тур «Мисс Беларусь-2020» проходит в Борисове
09.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Конкурс включает 3 этапа.
На первом этапе девушки общались с членами жюри, рассказывали о себе. Демонстрировали свои способности- танцевали, пели, декламировали стихи.
Второй этап – дефиле в купальниках, а третий – это фотосессия.
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