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Областной тур «Мисс Беларусь-2020» проходит в Борисове

09.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конкурс включает 3 этапа.

На первом этапе девушки общались с членами жюри, рассказывали о себе. Демонстрировали свои способности- танцевали, пели, декламировали стихи.

Второй этап – дефиле в купальниках, а третий – это фотосессия.

Областной тур «Мисс Беларусь-2020» проходит в Борисове

http://www.minsk-region.gov.by/novosti/glavnye-novosti/oblastnoy-tur-miss-belarus-2020-prokhodit-v-borisove-/

 
 
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