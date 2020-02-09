В Гомельском районе на озере утонул рыбак

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе утонул 69-летний рыбак, который вышел на тонкий лед. сообщили в МЧС.

Трагедия произошла днем 7 февраля на озере возле деревни Гадичево. Мужчина провалился под лед в 50-ти метрах от берега.

Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда достали рыбака из воды, но он к тому моменту был уже мертв.