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В Гомельском районе на озере утонул рыбак
09.02.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе утонул 69-летний рыбак, который вышел на тонкий лед.
Трагедия произошла днем 7 февраля на озере возле деревни Гадичево. Мужчина провалился под лед в 50-ти метрах от берега.
Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда достали рыбака из воды, но он к тому моменту был уже мертв.
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Трагедия произошла днем 7 февраля на озере возле деревни Гадичево. Мужчина провалился под лед в 50-ти метрах от берега.
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