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В Гомельском районе на озере утонул рыбак

09.02.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе утонул 69-летний рыбак, который вышел на тонкий лед. сообщили в МЧС.

Трагедия произошла днем 7 февраля на озере возле деревни Гадичево. Мужчина провалился под лед в 50-ти метрах от берега.

Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда достали рыбака из воды, но он к тому моменту был уже мертв.

 
 
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Трагедия произошла днем 7 февраля на озере возле деревни Гадичево. Мужчина провалился под лед в 50-ти метрах от берега.
 
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