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Областной кастинг национального конкурса красоты: девушки дефилировали, пели и показывали приемы тайского бокса

09.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

- Возможно именно сегодня будет отобрана та девушка, которая станет победительницей национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020", - сказал один из членов жюри областного этапа Иван Вабищевич, и кастинг начался.
Вначале участницам было необходимо вкратце рассказать о себе. Одни стремились удивить жюри своим творческими способностями: пели, танцевали, читали стихи.
Ольга Рабушко из Молодечно занимается тайским боксом и продемонстрировала несколько приемов этого единоборства на одном из членов жюри. Девятнадцатилетняя Яна Семенова из Жодино рассказала присутствующим о своей мечте стать писательницей, а также - о деятельности в поиско-спасательном отряде "Ангел" и прочитала одно из своих стихотворений. Борисовчанка Мария Редько пришла на кастинг в лёгком платьице в горошек, чем привлекла внимание членов жюри. Девушка имеет много увлечений, одно из которых - волонтёрская деятельность.
Некоторые участницы подготовили портфолио. К примеру, Анна Милевская из Молодечно, получившая в региональном конкурсе красоты "Мисс Минщина-2020" титул "Мисс фото",заинтересовала некоторых членов жюри оригинальностью своих фото.
"Мисс Минщина-2020" Вероника Кушелева из Логойска также пришла на областной кастинг, чтобы побороться за корону главной красавицы Беларуси.
Следует сказать, что к участию в конкурсе каждая готовилась по-своему: кто-то приготовил для членов жюри вкусный десерт, а кому-то пришлось сводить татуировки. Чего не сделаешь ради мечты, правда?
В ходе дефиле в купальниках члены жюри более детально рассмотрели девушек и отсеяли несколько кандидаток, посоветовав некоторым прийти через пару лет.
Для участия в фотосъёмке от Минского региона были отобраны 33 участницы, среди которых есть борисовчанки. Позже жюри определит тех,кто будет представлять Минщину в полуфинале национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2020", который состоится в марте этого года.

Подробности читайте на страницах газеты "Адзiнства".

Татьяна САКОВИЧ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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В Беларуси продолжаются поиски кандидаток на титул "Мисс Беларусь-2020". 8 февраля кастинг прошел в Витебске, а уже сегодня,9 февраля, 57 красавиц из Минской области...
 
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