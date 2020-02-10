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Штормовое предупреждение объявлено по всей республике

10.02.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный порывистый ветер ожидается в понедельник, 10 февраля.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.


Фото: Reuters

Мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный порывистый ветер порывами до 15−22 м/с.

Непогода прогнозируется по всей республике. В столице также будет ветрено: порывы до 15−20 м/с, днем местами по городу до 22 м/с.

Везде ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура будет плюсовой.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
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Мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный порывистый ветер порывами до 15−22 м/с.
 
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