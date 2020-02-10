|
Штормовое предупреждение объявлено по всей республике
10.02.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный порывистый ветер ожидается в понедельник, 10 февраля.
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.
Мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный порывистый ветер порывами до 15−22 м/с.
Непогода прогнозируется по всей республике. В столице также будет ветрено: порывы до 15−20 м/с, днем местами по городу до 22 м/с.
Везде ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура будет плюсовой.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный порывистый ветер порывами до 15−22 м/с.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)