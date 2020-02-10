Сочинские вопросы, жертвы коронавируса, уникальная деревня и крокусы в феврале - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В такие выходные вы вообще ничего читать не должны были: белорусам дали снег, белорусы должны были стать на лыжи, побежать с детьми на горки с тюбингами и гулять-гулять-гулять под редким в этом сезоне солнцем. Даже вон Витебске в феврале расцвели крокусы">крокусы в Витебске расцвели, что уж о нас говорить… Поэтому давайте сейчас кратко расскажем вам о новостях и классных материалах, которые вы могли пропустить ( чтобы точно понимать свои пробелы, можно пройти наш тест ), и сразу предупредим, что сегодня погода будет уже совсем не такой приятной ( скорее наоборот ).





ВАЖНОЕ





В Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре — и там увы, десятки погибших . Нападавшего в конце концов тоже ликвидировали, но перед этим он заставил полицию понервничать, два часа удерживая заложников в ТЦ.

ИНТЕРЕСНОЕ





О СПОРТЕ

Наши крутые Соболенко (хоть и заставила нас понервничать !) и Саснович (такая молодчинка со этой фантастической партией !) вывели-таки Беларусь в финальный турнир FedCup ! Девушки добыли победу над командой Нидерландов в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации в крайне неудобных условиях — играть приходилось в гостях да еще и на грунте. Теперь будем болеть за белорусскую сборную в финальном турнире в Будапеште в апреле!





А действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира в американском Дир-Вэлли . Алла Цупер не выступала — получила небольшое повреждение на тренировке, олимпийская чемпионка Анна Гуськова оказалась далеко от пьедестала. Ну, а китайцы и вовсе не приехали — они в карантине.

Все новости субботы, 8 февраля

Все новости воскресенья, 9 февраля

Кстати, автозадачку-то нашу успели в выходные решить? Уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД? Если пропустили — поторопитесь , а то мы уже скоро ответ на нее опубликуем. Ну и прямо сейчас следим за тем, как в Лос-Анджелесе вручают «Оскары» — и эта церемония обещает быть одной из самых напряженных за последние годы . Оставайтесь с нами — и хорошей недели, друзья!

Ваша редакция