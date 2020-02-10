Сочинские вопросы, жертвы коронавируса, уникальная деревня и крокусы в феврале - все за выходные

В такие выходные вы вообще ничего читать не должны были: белорусам дали снег, белорусы должны были стать на лыжи, побежать с детьми на горки с тюбингами и гулять-гулять-гулять под редким в этом сезоне солнцем. Даже вон Витебске в феврале расцвели крокусы">крокусы в Витебске расцвели, что уж о нас говорить… Поэтому давайте сейчас кратко расскажем вам о новостях и классных материалах, которые вы могли пропустить (чтобы точно понимать свои пробелы, можно пройти наш тест), и сразу предупредим, что сегодня погода будет уже совсем не такой приятной (скорее наоборот).
Кстати, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, который участвовал в переговорах в Сочи 7 февраля, рассказал о договоренностях, которые были там достигнуты по нефти, газу и АЭС. Оказывается, мы и не просили никаких эксклюзивных условий — только продавать по мировым ценам, и не хуже!
А помните, накануне переговоров Лукашенко заявил, что в отношениях с Россией наступил «некий момент истины», и покритиковал Москву — дурачков, мол, нашли? Дмитрий Песков прокомментировал его эмоциональное поведение: мол, расстановка приоритетов очевидна.
Кстати, напоминаем, что каждый уикенд наш политический обозреватель Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — есть, мол, повод. В этот раз предложил еще раз — на всякий случай — вдуматься в смысл слова «суверенитет» и попытаться понять, осталось ли еще время на то, чтобы защитить его — клянется, что никакие это не исторические параллели. «Кстати, чем там в Сочи закончилось — никто не знает? Бумажки, которые были подписаны, опубликованы — или нет?» В общем, читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.
Если заходили в выходные в магазин, то могли, как мы, обратить внимание, что «молочка» все дорожает и дорожает. Это заметили и Белстат, и наша Саша Квиткевич, которая сравнила цены в одном и том же магазине на одни и те же молочные позиции в начале 2019 года и сейчас. Смотрите, что получилось.
На границе задержали возвращавшегося из Украины главу БНФ Григория Костусева. В чем там было дело — до сих пор не очень понятно, но спустя почти четыре с половиной часа политика отпустили. Таможенники изъяли для экспертизы печатную продукцию, которую оппозиционеры везли из Украины.
От коронавируса 2019-nCoV, увы, уже умерли более 900 человек в мире — и это уже больше, чем во время пандемии коронавируса SARS в 2002—2003 годах, тоже начавшейся в Китае. Что же дальше? Китай уже выделил более 10 миллиардов долларов на борьбу. Кстати, вот вам интересный исторический текст: в 1918 году в мире разразилась одна из самых страшных пандемий гриппа — испанки. По разным оценкам за 18 месяцев во всем мире заболело 550 миллионов человек, или 29,5% населения Земли. Умерло около 100 миллионов человек, или до 5,3% населения планеты. К сожалению, мы до сих пор точно не знаем, что именно послужило источником пандемии, но остались сведения о первом официальном пациенте, заболевшем испанкой, — некоем Альберте Гитчелле, рядовом в американском военном лагере.
В Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре — и там увы, десятки погибших. Нападавшего в конце концов тоже ликвидировали, но перед этим он заставил полицию понервничать, два часа удерживая заложников в ТЦ.
ИНТЕРЕСНОЕ
Помните Николая Патрончика из Круглого? Заслуженный строитель Беларуси, отстроивший малую родину президента, умер в 2018 году в СИЗО. Один из его сыновей сидит — их задерживали по одному делу, второй, будучи в момент задержаний за границей, так и не вернулся в Беларусь. Мы съездили к вдове и матери, оставшейся одной — и узнали, что дело покойного Николая Васильевича до сих пор не закрыто, прокуратура через суд пытается признать ничтожным завещание, оставленное на имя внука, а семья только почти через год и после письма президенту узнала, от чего же все-таки умер в СИЗО их родной человек.
А вот вам история о том, как многодетные развелись — и жить в льготной квартире теперь может только лишенная родительских прав на всех своих шестерых детей женщина. А ее последний муж, с которым квартира и строилась, вынужден ютиться со своими двумя детьми у пожилой мамы. Безвыходная по-человечески и однозначная по закону история.
Если, кстати, вы в декрете и получаете пособие на ребенка, обязательно прочтите этот текст — о том, как соцслужбы требуют от декретницы вернуть больше 7300 рублей. Семья, конечно, в шоке, но закон не на ее стороны. Рассказываем, в чем там дело — и будьте внимательны, подписывая любые документы.
А наши врачи — детские кардиохирурги — провели за два дня четыре сложные операции малышам. И мы ими очень гордимся. Кстати, еще у нас вышла очередная история читателей конкурса «Крутой поворот в карьере» — и она как раз о враче. Напомним, победитель конкурса станет известен 20 февраля, а 17 февраля начнется голосование за лучшую историю.
Мы же продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Вот Таня, ей 21 год. 4 года назад она случайно попала в секцию по рукопашному бою — а сегодня она уже чемпионка мира, а еще каскадер и актриса драматического театра кино! Это история о невероятно сильном духом человекеи о том, что нет ничего невозможного.
И вот новый материал нашего душевного проекта Я живу" — о школе в маленькой деревне Пелеса́, что в Вороновском районе. Это уникальная деревня в уникальном регионе. Местечко и еще несколько населенных пунктов в округе — самые литовские в самом польском районе Беларуси. Здесь наравне с «Добры дзень!» говорят «Laba diena!», а учителей в школе на зывают не по имени-отчеству, а просто mokytojas — «учитель». Обязательно прочтите: это все — наша страна и наши люди.
В Минске в выходные прошел романтический марафон — пары целовались по часу, победители (а это пара с тремя детьми!) получили в подарок путешествие. Как это было — смотрите здесь.
У Ирины Муравьевой — да-да, актрисы, на ролях которой выросли наши родители и мы сами — был день рождения, и мы вот в этом интересном материале вспомнили лучшие роли и интересные биографические факты из жизни этой прекрасной женщины. Говорят, сама Алла Пугачева признавалась, что многое в ее образе — от Ирины Вадимовны, которая всегда ее вдохновляла. А мы просто любим ее за Людмилу из «Москва слезам не верит», Нину из «Карнавала», Надю Клюеву из «Самой обаятельной…».
А помните нашу Настю Рыбку? Белоруска стала участницей реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд», которое снималось на Филиппинах, но продержалась в проекте всего сутки — а потом мужская часть команды заявила, что из-за белоруски о них могут пойти компрометирующие слухи. А все они женаты и любят своих жен. Девушке пришлось уйти.
Кстати, автозадачку-то нашу успели в выходные решить? Уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД? Если пропустили — поторопитесь, а то мы уже скоро ответ на нее опубликуем. Ну и прямо сейчас следим за тем, как в Лос-Анджелесе вручают «Оскары» — и эта церемония обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. Оставайтесь с нами — и хорошей недели, друзья!
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