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Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками биооружия

10.02.2020 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.


Фото: Reuters

«Очень губительно и опасно подогревать подозрения, слухи и распространять их среди людей. Во-первых, это вызовет панику. Кроме того, приведет к расовой дискриминации, ксенофобии — тем вещам, которые по-настоящему могут навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом», — заявил дипломат, назвав «сумасшедшими» все домыслы о том, что новый коронавирус появился в какой-либо военной лаборатории в Китае или США.

Он отметил, что в вопросе происхождения неизвестного ранее коронавируса многое пока остается неизвестным, но ученые из разных стран работают над этим. По предварительным данным, вирус исходил от животных, напомнил посол.

Таким образом Цуй Тянькай отреагировал на слова американского сенатора-республиканца Тома Коттона, заявившего, что в Ухане — китайском городе, где в конце прошлого года произошла вспышка нового вируса, расположена «единственная в Китае суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус».

По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции в Китае стали 908 человек. По мнению ученых из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, создавших математическую модель на основе данных о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, распространение коронавируса может достичь своего пика уже во второй половине февраля.

 
 
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Он отметил, что в вопросе происхождения неизвестного ранее коронавируса многое пока остается неизвестным, но ученые из разных стран работают над этим. По...
 
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