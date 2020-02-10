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Потепление и опасное явление. Погода в Беларуси на 10 февраля 2020 года

10.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Из-за сильного ветра в Беларуси даже объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщают интернет-источники, специализирующиеся на прогнозах погоды.

Ночью в стране ожидается переменная облачность без осадков, а в дневное время будет облачно с прояснениями. Мокрый снег, плавно переходящий в дождь, будет в утренние часы по западу, а днем на большей части территории. 

Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Во многих районах страны он усилится до 15-22 м/с. В ночное время температура упадет до - 4…+1 градусов.

Днем воздух прогреется до 1-6 градусов, по юго-западу будет до плюс 8 градусов.

Стоит отметить, что завтра, 10 февраля, в Беларуси ожидается февральский шторм. Об этом белорусов предупредило МЧС. 

https://www.belnovosti.by/obshchestvo/poteplenie-i-opasnoe-yavlenie-pogoda-v-belarusi-na-10-fevralya-2020-goda

 
 
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На территории нашей страны в понедельник, 10 февраля, температура воздуха поднимется до 8 градусов тепла.
 
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