Потепление и опасное явление. Погода в Беларуси на 10 февраля 2020 года

Источник материала: Единство

Из-за сильного ветра в Беларуси даже объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщают интернет-источники, специализирующиеся на прогнозах погоды.

Ночью в стране ожидается переменная облачность без осадков, а в дневное время будет облачно с прояснениями. Мокрый снег, плавно переходящий в дождь, будет в утренние часы по западу, а днем на большей части территории.

Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Во многих районах страны он усилится до 15-22 м/с. В ночное время температура упадет до - 4…+1 градусов.

Днем воздух прогреется до 1-6 градусов, по юго-западу будет до плюс 8 градусов.

Стоит отметить, что завтра, 10 февраля, в Беларуси ожидается февральский шторм. Об этом белорусов предупредило МЧС.