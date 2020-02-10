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В Гомеле двое посетителей жестко избили директора кафе. Они приставали к девушкам, тот заступился
10.02.2020 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле двое мужчин избили директора кафе. Сейчас он в больнице с серьезными травмами. Нападавших ищет милиция.
Инцидент произошел вечером 8 февраля в кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.
— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45 лет, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — рассказал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.
По словам парня, после избиения мужчины вернулись в кафе, доели пиццу и ушли.
— Никто сразу не додумался позвонить в милицию, потому что оказывали первую помощь папе и вызывали скорую.
У 49-летнего пострадавшего — серьезная черепно-мозговая травма.
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Сейчас пострадавший в больнице с серьезными травмами. Нападавших ищет милиция.
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