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В Гомеле двое посетителей жестко избили директора кафе. Они приставали к девушкам, тот заступился

10.02.2020 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле двое мужчин избили директора кафе. Сейчас он в больнице с серьезными травмами. Нападавших ищет милиция.


Инцидент произошел вечером 8 февраля в кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.

Открыть/скачать видео (445.04 КБ)

— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45 лет, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — рассказал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.

Открыть/скачать видео (1.25 МБ)

По словам парня, после избиения мужчины вернулись в кафе, доели пиццу и ушли.

— Никто сразу не додумался позвонить в милицию, потому что оказывали первую помощь папе и вызывали скорую.

У 49-летнего пострадавшего — серьезная черепно-мозговая травма.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сейчас пострадавший в больнице с серьезными травмами. Нападавших ищет милиция.
 
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