Из деревни Копачевка в Борисов отменили три автобусных рейса

Источник материала: Единство

О проблеме с транспортом местная жительница Алла Ивановна рассказала, позвонив на прямую линию Миноблисполкома.

— До 1 декабря автобус из Копачевки в Борисов ходил во все дни, кроме вторника и четверга. А с декабря оставили рейсы только в пятницу и субботу. Это никуда не годится. Многие ездят в райцентр по делам, за покупками и в поликлинику. Сейчас в будний день добраться в город не получается. А ведь во многие учреждения можно попасть как раз в будни. Хорошо, если есть автомобиль или сосед может подкинуть. Что же делать дальше? — вопрошает сельчанка.

Алла Ивановна также уточнила, что автобусное сообщение полностью восстановят только в апреле, когда в Копачевку традиционно приезжают дачники.

Внимательно выслушав женщину, управляющий делами Миноблисполкома Владимир Гуринович, проводивший прямую линию, поручил местным властям изучить вопрос в десятидневный срок.