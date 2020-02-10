13 февраля 2020 года в здании Павловичского сельского Центра культуры (аг.Павловичи, ул.Клубная, д. 2) состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.
Время работы с 10.00 до 12.00.
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Заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения
10.02.2020 — Новости Общества | Кировец
Источник материала: Кировец
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13 февраля 2020 года в здании Павловичского сельского Центра культуры (аг.Павловичи, ул.Клубная, д. 2) состоится заседание постоянно действующей комиссии по...
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