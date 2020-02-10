В Гомеле запретили акцию протеста против запрета акций протеста

Источник материала: Tut.by

9 февраля в центре Гомеля должна была пройти акция протеста против запрета мирных собраний. Однако накануне заявленной акции чиновники горисполкома мероприятие запретили, так как ее организатор, активист Николай Пешко, в заявке не указал свой номер телефона, сообщает gomelspring.org .



Фото носит иллюстративный характер. Reuters

Второй причиной для запрета мирного собрания первый зампред городской мэрии Виталий Атаманчук назвал меры «по обеспечению общественного порядка», которые, организатор акции обязан был взять на себя.

Николай Пешко рассказал gomelspring.org, что он и еще 10 человек планировали на открытой площадке перед универмагом «Гомель» привлечь внимание общественности к постоянным запретам мирных собраний в областном центре.

— В нашем городе, насчитывающем более полмиллиона человек, чиновники установили только три места для проведения массовых мероприятий, причем два из них находятся в лесополосах городских окраин. Мы решили протестовать там, где нас могли бы услышать горожане, однако даже на протест против запрета собраний получили запрет, — говорит Николай Пешко.

Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что организаторы мирных собраний должны иметь право выбирать место, в котором их может увидеть и услышать их целевая аудитория.

— Когда государство ограничивает право человека на собрание, заявляя об интересах общественного порядка, оно должно содействовать осуществлению права — вместо того, чтобы стремиться избыточно или несоразмерно его ограничивать.

С прошлого года постановлением правительства закреплена обязанность организаторов массовых мероприятий заключать договоры с милицией, медиками и коммунальными службами на обслуживание акций.

За проведение несанкционированных массовых мероприятий предусмотрена ответственность: до 50 базовых штрафа (1 350 руб.) или административный арест до 15 суток.