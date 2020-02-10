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Условия выдачи шенгенских виз изменились. Но есть ли там что-то про «правило первого въезда»?

10.02.2020 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе на ресурсе polsha24.com появилась информация, что с начала 2020 года в Евросоюзе вступили в силу новые визовые правила и пограничники будут чаще аннулировать визы туристов из-за нарушения правила «первого въезда». Речь идет о первом въезде по шенгенской визе в страну, которая эту визу выдала. Однако, как удалось выяснить TUT.BY, никаких ужесточений в статье Визового кодекса, которая регулирует так называемое правило первого въезда, не появилось. Более того, она даже стала либеральнее.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В представительстве Евросоюза в Беларуси TUT.BY пояснили, что никаких значительных изменений в статье Визового кодекса, которая определяет, какое консульство уполномочено рассматривать заявление на получение шенгенской визы, не произошло. Речь идет о статье 5, на которую опираются путешественники, когда говорят о правиле первого въезда по шенгенской визе.

Новая редакция Визового кодекса ЕС заработала с начала февраля. И такого понятия, как «правило первого въезда», в ней вообще нет. Как нет и требования ехать по новой визе в ту страну, которая выдала многократный шенген.

— «Правило первого въезда» — это расхожая фраза о статье 5 Визового кодекса, которая определяет, консульство какой страны уполномочено рассматривать заявление на получение шенгенской визы, — объясняет Андрей Елисеев, директор по исследованиям варшавского аналитического центра EAST. — Так вот, формулировка этой статьи, действительно, немного изменена, но не принципиально, и сама по себе въезд не усложняет.

Ранее второй пункт этой статьи гласил: если стран-пунктов назначения несколько, то рассматривать заявление на визу должно консульство той страны, чья территория будет основным пунктом назначения в плане продолжительности предполагаемого пребывания.

В новой формулировке пункта статьи 5 Визового кодекса речь идет о том, что если вы за один визит посещаете более чем одну страну или если вы планируете несколько отдельных поездок в течение двух месяцев, то визовым заявлением должно заниматься консульство той страны, которая является главным пунктом назначения в плане количества проведенных дней или в плане цели пребывания.

— То есть формулировка скорее стала более либеральной: кроме показателя продолжительности пребывания в одной стране сейчас прописан момент о том, что вы можете подавать заявление на визу в консульство, исходя из цели пребывания, — говорит Андрей Елисеев.

Два других пункта статьи 5 Визового кодекса остались прежними. То есть, если территория одного государства является единственным пунктом назначения, то визовое заявление должно обрабатывать его консульство. А если основную страну пребывания определить нельзя, то заниматься визовым заявлением должно консульство той страны, чьи внешние границы заявитель планирует пересечь при въезде в Шенген.

Андрей Елисеев приводит пример, который указан по отношению к белорусам в официальном документе Еврокомиссии и служит объяснительной инструкцией по применению правил обработки виз: «Итак, гражданка Беларуси планирует поездку на автобусе в Польшу, Германию и Австрию с туристической целью. Она планирует провести по четыре дня в Польше и Германии и три — в Австрии. Поскольку страну основного назначения явно определить в данном случае нельзя, рассмотрением визового заявления должно заниматься польское консульство, поскольку въезд в Шенгенское пространство будет через Польшу».

Андрей Елисеев также обращает внимание, что несмотря на то, что у вас есть виза, разрешают въезд или отказывают в нем именно пограничники, и они руководствуются Кодексом о шенгенских границах. В кодексе тоже ничего не изменилось. И если вы получили шенгенскую визу, на границе все равно должны быть готовы показать пограничнику медицинскую страховку, документы, подтверждающие цель и условия пребывания, и наличие достаточного количества финансовых средств.

— Все эти требования к путешественникам остались прежними. Я не исключаю, что пограничные органы ряда стран ЕС из-за вступления новой редакции Визового кодекса могли просто начать уделять больше внимания этим требованиям, но они сами по себе не ужесточились, — резюмирует эксперт.

 
 
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Как удалось выяснить TUT.BY, никаких ужесточений в статье Визового кодекса, которая регулирует так называемое правило первого въезда, не появилось. Более того, она...
 
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