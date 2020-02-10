В 2020 будет еще больше экстремальных погодных явлений. Почему с каждым годом становится все теплее?

Источник материала: Полымя





По данным Всемирной метеорологической организации, самым теплым годом стал 2016, минувший год занял второе место.

Исторический ликбез

Начиная с 1980-х годов, каждое из десятилетий было более теплым, чем предыдущее. Ожидается, что эта тенденция сохранится из-за рекордно высоких уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере.

Факты

В 2019 году среднегодовая температура была выше на 1,1 °C, чем среднегодовая температура за период с 1850 по 1900 год, который использовался для отражения «доиндустриальных» условий. Самым теплым годом в истории наблюдений остается 2016 год, что было обусловлено сочетанием очень мощного приводящего к потеплению явления Эль-Ниньо и долгосрочного изменения климата, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

– Среднегодовая температура повысилась примерно на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальным периодом, а температура океана находится на рекордно высоком уровне, — заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. – При текущем уровне выбросов диоксида углерода к концу века температура повысится на 3—5 градусов Цельсия.

Однако температуры лишь частично свидетельствуют о происходящем. Последний год и десятилетие характеризовались отступлением льдов, рекордно высоким уровнем моря, повышением температуры и уровня закисления океана и экстремальными явлениями погоды.

– 2020 год начался с того же, чем закончился год 2019 — с метеорологических и климатических явлений со значительными последствиями. В Австралии 2019 год стал самым жарким и сухим за всю историю наблюдений, создав условия для мощнейших лесных пожаров, которые стали опустошительными для людей и имущества, живой природы, экосистем и окружающей среды. – К сожалению, в 2020 году и в грядущие десятилетия мы ожидаем большое количество экстремальных явлений погоды, обусловленных рекордно высокими уровнями удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, — отметил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас