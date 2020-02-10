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Дан старт мероприятию!

10.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В этом году он посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и очередной дате со дня образования ДОСААФ.

Дан старт мероприятию!

Дан старт мероприятию!

Дан старт мероприятию!

Дан старт мероприятию!

Дан старт мероприятию!

Дан старт мероприятию!

Дан старт мероприятию!

Более подробную информацию читайте на страницах «Адзінства».

 
 
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