В этом году он посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и очередной дате со дня образования ДОСААФ.
Более подробную информацию читайте на страницах «Адзінства».
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Дан старт мероприятию!
10.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
В этом году он посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и очередной дате со дня образования ДОСААФ.
Более подробную информацию читайте на страницах «Адзінства».
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Сегодня в актовом зале УО «Борисовский государственный медицинский колледж» дан старт месячнику оборонно-патриотической и спортивной работы Борисовской...
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