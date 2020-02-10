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Вместо автовокзала в Triniti появится терминал для маршруток Atlasbus

10.02.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этапе строительства гродненского ТРК «Triniti», который откроют на этой неделе, говорили о возможном появлении здесь полноценного автовокзала, который бы принимал международные и пригородные автобусные рейсы. Но в полной мере эта идея реализована не будет. Здесь скоро начнет работу пассажирский терминал «AtlasBus», сообщает s13.ru со ссылкой на директора ООО «Тринити Инвест» Евгению Аблажевич.


Фото носит иллюстративный характер. Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Для строительства автовокзала мы изыскивали любые возможности. Но с учетом стесненности застройки на земельном участке, расположения объекта рядом с учреждением здравоохранения и парком, мы понимали, что разместить здесь автовокзал или автостанцию будет сложно. Поэтому на территории Triniti будет функционировать только остановочный пункт маршрутных такси междугороднего сообщения AtlasBus, — рассказала Евгения.

Пока не известно, куда можно будет уехать с конечной в Triniti, но определенно это будет популярный маршрут Гродно — Минск. На сегодняшний день известно, что «Атлас» уже выходит на международные рейсы (Белосток, Варшава, Вильнюс, Друскининкай). Можно предположить, что по этим направлениям можно будет выезжать из Triniti.

Triniti вполне может стать серьезным транспортным узлом после ввода в строй старого железнодорожного моста на Вишневце, с которого будет прямой выход на трассу М6.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пока не известно, куда можно будет уехать с конечной в Triniti, но определенно это будет популярный маршрут Гродно - Минск.
 
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